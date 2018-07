Activistenleiders Rif-protesten in hoger beroep

De Marokkaanse activist Nasser Zafzafi en 51 andere prominenten van de Rif-protesten gaan in hoger beroep. Dat bevestigt een van hun advocaten vrijdag tegenover NRC. Eind juni veroordeelde de rechtbank van Casablanca de activisten tot celstraffen voor hun rol in het organiseren van de protesten tegen de achterstelling van het Rifgebied in Noord-Marokko.

Zafzafi kreeg samen met drie anderen de zwaarste straf van de groep, onder meer voor het ondermijnen van de openbare orde en het bedreigen van de nationale eenheid. Zij kregen twintig jaar.

De activisten weigerden in eerste instantie in hoger beroep te gaan. Zij wilden niet meewerken met de in hun ogen fraudeleuze en niet-onafhankelijke rechtsgang. Na het vonnis gingen verscheidene activisten in hongerstaking. Het team van advocaten dat hen op vrijwillige basis verdedigt, heeft hen vrijdag toch kunnen overtuigen om beroep aan te tekenen.

Nationale steun

Advocaat Asmaa Elouadie is blij dat het gelukt is de activisten over te halen. Ze denkt dat ze vanwege “een behoorlijk aantal procedurefouten” in hoger beroep een kans maken. Daarnaast is er veel protest geweest in Marokko sinds de uitspraak, ook in steden buiten de Rif. Elouadie hoopt dan ook dat deze nationale steun en verontwaardiging laat zien dat de rechtbank een fout heeft gemaakt. “Deze uitspraak schaadt het internationale imago van ons land en rechtssysteem”, aldus de advocaat. “Wij willen het gerecht een kans geven zichzelf te corrigeren voordat Marokko op historische wijze een verkeerde afslag inslaat.”

Eén van de eind juni veroordeelde activisten weigert echter nog steeds in hoger beroep te gaan. Deze Rabie Alablak, een burgerjournalist, is al veertig dagen in hongerstaking en werd deze week ondervoed naar een ziekenhuis afgevoerd. De advocaten proberen nu ook hem nog te overtuigen van het belang van verdere rechtsgang. Hij heeft tot maandag om hoger beroep aan te tekenen.