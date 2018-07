WK-vooruitblik, dag 20: De wedstrijd waar de Rode Duivels ‘voor geboren zijn’

Nu wacht Uruguay. Een land met slechts drie miljoen inwoners en toch weer in de kwartfinale van het WK. Kleine kanttekening: sterspits Edinson Cavani dreigt tegen Frankrijk te ontbreken. Het kan een list zijn geweest om Frankrijk zand in de ogen te strooien, maar volgens Luis Suarez was het zweer twijfelachtig of Cavani op tijd fit zou zijn om Uruguay aan een plek in de halve finale te helpen. „Omdat er niet veel hersteldagen meer zijn, vrees ik dat het moeilijk zal zijn op tijd fit te zijn”, zei Suarez. „Samen met drie miljoen Uruguayanen wacht ik op zijn terugkeer. Elke keer dat hij voor Uruguay speelt toont hij zijn klasse.”

Weer zullen de ogen op hem gericht zijn: Antoine Griezmann. Hij zet bij Frankrijk de lijnen uit, maar fungeert al net zo makkelijk als leider van het team. Dreigt Frankrijk met te veel mensen voor de bal te komen, dan stuurt hij de backs hoogstpersoonlijk terug naar achteren. Hij bepaalt. Griezmann, die net als Neymar twee keer scoorde, leek als kind kansloos om dit podium te bereiken. Zeven keer werd hij afgewezen voor een Franse profacademie. FC Metz bood hem een kans, maar trok die toch weer in. Zijn redding? Real Sociedad. Daar, in Spaans Baskenland, lieten trainers zich niet weerhouden door lengte en postuur. Klein als hij was werd Griezmann daar de grote speler die hij is.

20.00 uur: België - Brazilië

Zou Neymar tegen België overeind blijven? Dit WK lagen duels van Brazilië veertien minuten stil doordat de vedette op de grond lag. Hij wordt per ongeluk gevloerd, krijgt serieuze tikken en heeft zo nu en dan te maken met opponenten die hem bewust een lesje willen leren. Met als gevolg dat hij per wedstrijd gemiddeld 210 seconden lang op het gras ligt en op sociale media wordt bespot. You hate him or love him. Want scoren doet hij ook. Als een van de weinig overgebleven sterren voldoet Neymar aan zijn status. De duurste voetballer ter wereld brak de ban tegen Costa Rica en later tegen Mexico. Ook tegen België?

Meer nog dan voor Brazilië zou het bereiken van de halve finale voor België een groot geschenk zijn. Na de vierde plek in 1986 kwamen de Belgen nooit verder dan de kwartfinale en ditmaal lijken de kansen groter dan ooit, hoewel de achtste finale tegen Japan een zwaarder obstakel was dan vooraf werd vermoed.

Zo aanvallend sterk als de Belgen zijn, zo stabiel is de defensie van de Brazilianen. Juist dat zal deze wedstrijd extra interessant maken. Voor de Belgen is het de eerste tegenstander van aanzien. De 1-0 zege op Engeland had doordat beide landen al door waren niet de waarde die het vooraf had kunnen hebben. Dit is de test der testen. Wint België, dan zullen Brussel en Antwerpen bruisen als nooit tevoren. Bondscoach Roberto Martinez: „De wedstrijd tegen Brazilië is voor deze generatie Rode Duivels de wedstrijd waarvoor ze geboren zijn.”

