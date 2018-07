VMBO Maastricht krijgt nieuwe interimbestuurder na examendebacle

Jan Rijkers start per direct als interim-lid van het College van Bestuur bij VMBO Maastricht. Dat heeft de Raad van Toezicht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) donderdag bekendgemaakt. Rijkers moet de problemen rondom de examens gaan verhelpen en een aanpak bedenken voor de verbetering van onderwijsprocessen bij VMBO Maastricht.

De benoeming van onderwijskundige Rijkers is een van de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar twee scholen van VMBO Maastricht. Daaruit bleek dat alle 354 leerlingen van het Sint-Maartenscollege en Porta Mosana één of meerdere vakken niet juist hadden afgerond. Daarom werden de eindexamens ongeldig verklaard door de Inspectie.

Rijkers, zelf voormalig onderwijsinspecteur, neemt het dossier over van de bestuursvoorzitter van de LVO, André Postma. Waar twee andere bestuurders eerder al zijn opgestapt, blijft Postma wel aan.

Extra lessen

Deze zomer krijgen de leerlingen extra scholing aangeboden om alsnog hun gemiste schoolexamens af te kunnen ronden, zo meldde de LVO dinsdag. Zij kunnen dan alsnog hun diploma behalen. De leerlingen krijgen individuele begeleiding, extra lessen en kunnen inhaalexamens doen. Andere LVO-scholen zorgen hierbij voor aansturing. De schoolexamens worden door toetsingsorganisatie Cito verzorgd. De leerlingen kunnen tot 31 december gebruik maken van de zomerschool.

De onafhankelijke toezichthouder van de Rijksoverheid gaat onderzoeken of de Inspectie van het Onderwijs steken heeft laten vallen. De Auditdienst Rijk (ADR) bekijkt het functioneren vanaf de oprichting van de school in 2015. Dat kondigde minister Sigrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) woensdagavond aan in de Kamer.

Dinsdag stond er een debat gepland in de Tweede Kamer over de scholenkoepel, maar minister Slob moest afzeggen vanwege griep. Dit debat wordt nu donderdag gevoerd. Eerder zei Slob al dat de leerlingen van de scholen zo min mogelijk de dupe mogen zijn van het wanbestuur van de school. Hij legde de schuld nadrukkelijk bij de LVO. “Je kunt gerust spreken van bestuurlijk falen.”