Zo droog als nu is het in Nederland niet vaak. Gras groeit nauwelijks, sloten vallen droog en de berm brandt. Dit blijft de komende tijd nog wel even zo. NRC wil de droogte verder in beeld brengen. Hoe ziet de droogte er bij u in de tuin, buurt of op het sportveld uit? Stuur ze naar droogte@nrc.nl! De beste foto’s publiceren we. De voorwaarden van het insturen van foto’s, vindt u hier.