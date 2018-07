Valse won-biljetten

In het optimisme rond een Noord-Koreaanse perestrojka, na de topontmoeting vorige maand tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, probeert de georganiseerde misdaad in Zuidoost-Azië een graantje mee te pikken.

Nu bedrijven hun kans schoon zien weer handel te drijven met Noord-Korea, proberen misdaadorganisaties gretig Noord-Koreaanse bankbiljetten te verkopen aan aspirant-ondernemers in China en Zuidoost-Azië, zo waarschuwt de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst.

Enige probleem: de Noord-Koreaanse won die de criminelen verkopen, tegen 30 tot 40 procent minder dan hun nominale waarde, is sinds 2009 niet meer in omloop. Dat jaar voerde de toenmalige Noord-Koreaanse dictator Kim jong-il een valutahervorming door die wordt gezien als de meest rampzalige monetaire beleidswijziging uit de Noord-Koreaanse geschiedenis. In een poging de macht van zwarte markten in het land te breken, schrapte Kim twee nullen van de won. Prijzen daalden twee nullen mee.

Burgers die werden gezien als ‘loyaal’ en die zich niet hadden ingelaten met zwartemarktpraktijken zouden echter hetzelfde loon houden als voor de valutahervorming, waardoor hun inkomen en koopkracht honderd keer zo groot werden. In theorie dan. Het besluit leidde in de praktijk tot zo’n grote inflatie en chaos, dat protesten uitbraken – zeer ongebruikelijk in Noord-Korea. Al even ongewoon, uiteindelijk zag Pyongyang in dat men in de fout was gegaan en bood excuses aan, waarna de restricties op de zwarte markten werden losgelaten.