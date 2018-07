PvdA wil dat Postema opstapt bij scholenkoepel

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat partijgenoot André Postema moet opstappen als bestuursvoorzitter van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Dat maakte vicefractievoorzitter Lilianne Ploumen donderdag bekend. Ploumen wil nog niet hardop zeggen of hij ook moet vertrekken als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.

Postema ligt zwaar onder vuur sinds twee weken geleden de examens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig werden verklaard omdat zij hun schoolexamens nog niet hadden afgerond. Het VMBO Maastricht valt onder de scholenkoepel LVO waar Postema leiding aan geeft. Minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) besloot vorige week dat de gedupeerde leerlingen alsnog hun schoolexamens mogen afronden en dat hun eindexamencijfers tot 1 januari geldig blijven.

Ploumen zegt dat „er zoveel gebeurd is op die school, dat wij vinden dat daar consequenties bij horen”. Ze noemt de gebeurtenissen „echt verschrikkelijk, we zijn als fractie heel erg begaan met het lot van die kinderen.”

Eer aan zichzelf houden

De hele affaire was voor twee bestuursleden van LVO aanleiding om direct op te stappen, maar Postema is als enige blijven zitten. De kritiek daarop nam al langer toe. In een Kamerdebat donderdagochtend hekelden partijen van links tot rechts de houding van Postema. De PvdA kreeg in het debat zware kritiek dat de partij geen afstand van Postema durfde te nemen.

Lees ook: Kamerleden keihard over schoolbestuur Maastricht

Op Twitter lekte vlak na het debat een Whatsapp-bericht van Ploumen aan PvdA-leider Lodewijk Asscher uit. Daarin schreef zij Asscher: „Lo, we kunnen Postema niet overend houden. Iemand moet nu bellen dat hij de eer aan zichzelf moet houden.” Volgens Ploumen heeft zij dit bericht per ongeluk geopenbaard door het als statusupdate in te stellen. Ze heeft Postema donderdagmiddag direct gebeld. „Het is ontzettend akelig dat het zo is gegaan, ik had het hem liever zelf gezegd. Blijkbaar is er technisch iets fout gegaan.”

Postema was donderdag voor NRC niet direct bereikbaar voor een reactie, maar zijn woordvoerder liet aan persbureau ANP weten dat hij niet wil opstappen. Postema is bezig „de continuïteit” van LVO te waarborgen.

Volgens De Limburger heeft hij donderdag in een brief aan de onderwijswethouder van Maastricht geschreven dat het hem „enorm spijt”.

De tekst van het uitgelekte appje suggereert dat het Ploumen ook te doen is om de imagoschade voor de PvdA. Maar of Postema ook moet vertrekken als PvdA-fractievoorzitter in de senaat, wilde ze in de Kamer nog niet zeggen. Postema is fractievoorzitter in de Eerste Kamer sinds februari. Hij volgde Marleen Barth op, die moest vertrekken nadat ophef ontstond over haar afwezigheid door een vakantie tijdens een cruciaal debat in de Eerste Kamer over de donorwet. Ook bracht NRC naar buiten dat zij en haar man, D66-politicus Jan Hoekema, na diens afscheid als burgemeester van Wassenaar hadden geprobeerd tegen een lagere huur in de ambtswoning te blijven wonen.