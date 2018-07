‘Privacybeleid van techbedrijven voldoet nog niet aan nieuwe privacywet’

Het privacybeleid van veertien grote techbedrijven, waaronder Facebook, Google en Amazon, voldoet nog niet aan de eisen van de nieuwe privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat concludeerde de Europese consumentenbond BEUC woensdag na een analyse van de gebruiksvoorwaarden van de veertien grote bedrijven. Volgens de BEUC moeten de bedrijven hun privacybeleid verbeteren.

De nieuwe wet is op 25 mei ingegaan en moet het voor mensen makkelijker maken om inzicht te krijgen in wat bedrijven van hen weten. Maar volgens de BEUC voldoet geen van de onderzochte gebruiksvoorwaarden volledig aan de wet. Zo was er in 11 procent van de gevallen sprake van “onduidelijke taal” waardoor het voor consumenten moeilijk is om de inhoud van het beleid te snappen en te weten hoe hun gegevens gebruikt worden.

Onvoldoende informatie

Ook bevatte bijna 40 procent van de gebruiksvoorwaarden “potentieel problematische” clausules of werd er onvoldoende informatie gegeven. Monique Goyens, directeur van Europese consumentenorganisatie BEUC, noemt de conclusies “zeer verontrustend”.

“Een maand na de invoering van de AVG voldoet veel privacybeleid niet aan de wet. [...] Het is noodzakelijk dat de toezichthouders dit onderzoeken.”

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een programma dat het privacybeleid van de veertien bedrijven scant op clausules die niet voldoen aan de AVG. Het programma, genaamd Claudette, scande 3.658 zinnen. De veertien onderzochte bedrijven behoren tot de grootste bedrijven en zouden daarom een voorbeeldfunctie moeten vervullen, aldus BEUC. Naast Google, Facebook en Amazon werden ook Apple, Microsoft, WhatsApp, Twitter, Uber, AirBnB, Booking, Skyscanner, Netflix, Steam en Epic Games onderzocht. Voor Nederland is de Consumentenbond aangesloten bij de Europese koepelorganisatie.