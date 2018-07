Ook OM in Rotterdam vroeg belgegevens journalist op

Ook het OM in Rotterdam is in de fout gegaan met de bronbescherming van een journalist. Justitie heeft de telefoongegevens van een persfotograaf opgevraagd en gekregen, geeft ze donderdag toe in een verklaring. Het is de derde keer in een maand tijd dat het OM in opspraak raakt door een dergelijke kwestie.

Dit keer gaat het om Joey Bremer, die volgens de NOS fotografeert voor persbureau MediaTV. Dat levert foto’s aan media als de NOS, RTL, RTV Rijnmond en het AD. Justitie vroeg afgelopen februari en in oktober vorig jaar de belgeschiedenis van Bremers telefoon op. Zo wilde het OM informatie verzamelen in een onderzoek naar een politieagent die zich schuldig zou hebben gemaakt aan schending van het ambtsgeheim. Volgens de NOS zou hij Bremer tips hebben gegeven.

Justitie zegt dat de belgegevens van de fotograaf in maart zijn vernietigd. Dat gebeurde omdat bleek dat “interne richtlijnen niet waren gevolgd”, aldus het OM. Een officier van justitie heeft donderdag aan Bremer verteld wat er is gebeurd. Die zegt op Twitter “enorm geschrokken” te zijn.

010fotograaf Joey Bremer Ben enorm geschrokken vandaag van het bericht dat justitie en politie mijn telefoongegevens in een strafrechtelijke onderzoek hebben opgevraagd. Ongehoord, dit raakt direct de bronbescherming van een journalist! 5 juli 2018 @ 15:59 Volgen

Woensdag gaf het OM toe dat het een journalist had afgeluisterd terwijl die met een bron sprak over de moordaanslag op de broer van kroongetuige Nabil B in Amsterdam. Ook daar besefte het OM later dat het over de schreef was gegaan, omdat het niet zorgvuldig was geweest bij het vragen van toestemming voor de operatie. Een interne richtlijn voor dit soort gevallen was genegeerd. Uiteindelijk vernietigde justitie de geluidsopname.

Vorige maand bleek dat justitie had geprobeerd een verslaggever van het Brabants Dagblad af te luisteren. Het OM wilde weten wat er werd gezegd in een ontmoeting tussen de reporter en een bron. Om onbekende redenen ging de afluisteroperatie niet door. Het lukte justitie wel om de belgegevens van de journalist te bemachtigen.

‘Vogelvrij’

De leiding van het OM beseft dat het nu lijkt alsof “journalisten vogelvrij zijn als het gaat om bronbescherming”. Voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg zegt dat hij zich de affaires erg aantrekt. “Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Het recht op bronbescherming is een groot goed.”

Volgens Van der Burg zijn er voor zover hij weet geen andere gevallen waarin justitie op de één of andere manier de bronbescherming van een journalist heeft geschonden. Als dat toch zo is, brengt het OM dat naar eigen zeggen zelf naar buiten. Een interne richtlijn voor de omgang met journalisten in onderzoeken wordt aangescherpt.

Van der Burg heeft donderdag een gesprek gehad met beroepsvereniging voor journalisten NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Daarin heeft hij “onomwonden verklaard schoon schip te willen maken”, aldus de NVJ. Toch is er volgens de twee organisaties een intern onderzoek nodig bij politie en justitie: