Niek (16): ‘Het hele onderwijs was kak’

Bij alle tumult rond het VMBO Maastricht (ingrijpen in de leiding, het zoeken naar oorzaken en een debat in de Tweede Kamer) zou je haast vergeten om wie het draait: de 354 leerlingen die geen diploma kregen. De Onderwijsinspectie ontdekte onvolkomenheden in hun lesprogramma in de laatste twee klassen.

Deze woensdag en donderdag kregen de examenkandidaten en hun ouders in individuele gesprekken te horen wat er mist in hun schoolexamens. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is, net als het Centraal Schriftelijk Eindexamen, goed voor de helft van het eindcijfer. Vmbo TL-leerling Max Imandt (16) – net terug van kamperen met vrienden in de Ardennen – ging donderdagochtend met zijn moeder en vader naar school. „Maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) moeten helemaal over, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Frans voor een deel.” Hij had op meer gerekend.

De duidelijkheid is beperkt. Max’ moeder Marika de Bruijn: „Er wordt gezegd bij welke vakken het fout is gegaan en in welke mate. Over het wat en waarom en het precieze vervolg kunnen ze nog niets vertellen.” Toetsen kunnen in elk geval worden overgemaakt in vier periodes: volgende week, in augustus, in oktober en in december. Voorafgaand daaraan zijn er voorbereidende klassen om de stof op te halen en kunnen leerlingen die dat willen alvast met een vervolgopleiding beginnen.

Bij het toegangshek van het VMBO Maastricht staan deze dagen bewakers. Ze controleren wie er binnenkomt. Ook in de school lopen veiligheidsmensen.

Max’ vader Lennar Imandt vindt dat leraren „een gedreven indruk” maken. „Ze proberen het voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen.”

Tranen

De Raad van Toezicht van de verantwoordelijke scholenkoepel LVO heeft ondertussen de verdere afhandeling van de crisis inmiddels uit handen genomen bij voorzitter André Postema die tevens Eerste-Kamerlid is voor de PvdA. Interimbestuurder Jan Rijkers neemt zijn taken over, hij is onderwijskundige en was voorheen onder meer coördinerend inspecteur bij de Onderwijsinspectie. De docenten zijn buitenspel gezet bij het verzorgen van de toetsen. De schoolexamens komen nu van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) en moeten alsnog volledig worden gemaakt.

Max vertelt dat zijn mentor tijdens het gesprek donderdagmorgen „bijna in tranen uitbarstte”. Zijn moeder: „Je ziet dat de leraren het zwaar hebben.” Ze vraagt zich nu ook af hoe die verder moeten na een hele zomer presteren. Tijd om zich op te laden voor het nieuwe schooljaar hebben deze docenten nauwelijks. „Hoe worden die mensen opgekalefaterd om weer sterk en vol frisse moed aan het schooljaar te beginnen?”

Ook de 16-jarige Niek Brabers, die met Max in de Ardennen kampeerde, had het na het nieuws over de ongeldig verklaarde examens even helemaal gehad. „Het hele onderwijs was kak. De school heeft de fouten gemaakt, laat ze het dan ook maar voor ons regelen”, was zijn eerste reactie. Dat gevoel is nog niet helemaal verdwenen, maar nu snapt hij dat hij ook zelf opnieuw aan de slag moet, al is het alleen maar om verder te kunnen op het mbo met de opleiding toerisme, waar hij na de vakantie begint.

Justine Yuan (16) gaat dan havo doen op het Sint-Maartenscollege in Maastricht (LVO). Na de slechte berichten over het examen ging ze werken in haar vaders restaurant en maakte ze afspraken met vriendinnen. Donderdagmiddag had ze een gesprek over haar PTA. „Maatschappijleer en CKV moeten helemaal over, wiskunde, Frans en economie deels. Dat valt mee. Eerder hadden ze het nog over dertien toetsen.”

22 van de 354 teruggefloten vmbo’ers moeten het hele examenjaar sowieso overdoen. Zij kregen te horen dat er bij hen niets te repareren is.

