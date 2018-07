Nederlandse inspecteur naar reddingsschip Malta

Er gaat een Nederlandse inspecteur naar Malta om te controleren of reddingsschip Sea-Watch 3 zich houdt aan de regels van reddingsoperaties, meldt staatssecretaris Justitie en Veiligheid Mark Harbers (VVD) volgens persbureau ANP. Het vaartuig krijgt sinds maandag van de Maltese havenautoriteiten geen toestemming meer om uit de varen.

Sea Watch is een Duitse hulporganisatie die migranten uit het water haalt als zij tijdens de oversteek op de Middellandse Zee in de problemen komen. Het schip vaart onder Nederlandse vlag. Een woordvoerder van Sea Watch zegt tegen NRC dat de organisatie niet is verteld waarom ze worden vastgehouden in de haven, ze weet alleen dat het schip wordt “onderzocht”.

‘Italië tart EU met migrantenboot’ Italië zette de discussie over het oppikken en in veiligheid brengen van migranten op scherp.

‘Verkapte veerboot

Volgens staatssecretaris Habers wil Malta onderzoeken of het schip niet als “verkapte veerboot” opereert, meldt de NOS. Verder staat ten vraag of de kustwacht door de Sea-Watch-operaties niet wordt gehinderd en of er niet teveel migranten per keer aan boord worden gelaten.

NRC in Beeld: ‘Zo brengen migranten hun dagen op reddingsschip ‘Open Arms’ door.

Een inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport zal naar Malta afreizen om te verifiëren of de certificering van het schip overeenkomt met hoe het wordt gebruikt. Het is uiteindelijk aan de Maltese autoriteiten om te bepalen of het schip weer mag uitvaren.

‘Politieke motieven’

De woordvoerder van Sea-Watch zegt dat het geen technisch probleem kan zijn. Volgens hem is het schip afgelopen maand nog gecertificeerd door maritiem classificatiebureau DNV GL. “Dit is vijf jaar geldig. Het schip is klaar om uit te varen. Ik denk dat het een politiek spelletje is.”

Naast Sea-Watch 3 werd afgelopen week ook reddingsschip Lifeline aan wal gehouden. Het vliegtuigje Moonbird, dat gebruikt wordt voor signalering, wordt sinds woensdag ook aan de grond gehouden. Volgens Sea-Watch voor “onderzoek- en veiligheidsredenen”.

Sea-Watch 3 ligt in de haven van de Maltese hoofdstad Valetta.