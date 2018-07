Leeuwen vreten stropers op

In een Zuid-Afrikaans wildreservaat zijn zeker twee vermoedelijke stropers ten prooi gevallen aan een groep leeuwen. De roofdieren doodden de mannen en peuzelden hen vervolgens op. Dat heeft de eigenaar van het Sibuya-reservaat vrijdag gemeld.

De stropers werden in de nacht van zondag op maandag al gedood, maar werden later pas gevonden door parkwachten. Zij troffen de stoffelijke overschotten van zeker twee, mogelijk drie mensen aan. “We weten niet precies met hoeveel zij waren, aangezien er niet veel meer van hen over is”, aldus de eigenaar van het reservaat.

Bij de lichamen werden een bijl, een kniptang en een geweer met demper gevonden. Die goederen worden behoren tot de standaardwaar van stropers.

Stropen neemt toe

De afgelopen jaren is stroperij toegenomen in Afrika. Ivoor en hoorns van neushoorns zijn erg gewild in delen van Azië, met name in China en Vietnam. Daar geloven veel mensen dat die dierendelen genezende krachten hebben. Artsen en medisch onderzoekers betwisten dit.

De afgelopen tien jaar werden meer dan zevenduizend neushoorns gedood om hun hoorns. In de regio waarin het Sibuya-reservaat ligt, werden sinds het begin van het jaar negen neushoorns vermoord door stropers. Circa 80 procent van de mondiale neushoornpopulatie leeft in Zuid-Afrika.