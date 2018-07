Leefbaar Rotterdam begint debat over coalitie met boycot

Het grote debat over het nieuwe Rotterdamse coalitieakkoord begon donderdag met elf lege stoelen. Leefbaar Rotterdam, met 11 van de 45 zetels de grootste partij, is naar eigen zeggen door een cordon sanitaire buiten het college gehouden, en besloot nu het nieuwe stadsbestuur te zelf boycotten.

Het „monsterverbond” van de coalitie (VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie-SGP) kan de komende vier jaar een „tot de tanden bewapend Leefbaar Rotterdam” tegenover zich vinden, aldus een schriftelijke verklaring van Leefbaar-leider Joost Eerdmans. „Vandaag zijn wij niet bij uw feestje.”

Fractievoorzitter Lies Roest van coalitiepartij GroenLinks twitterde over een „trieste vertoning’’. Ook linkse oppositiepartijen Denk, Nida en SP keurden de boycot af. „Dit is een middelvinger opsteken naar alle Rotterdammers”, zei Ercan Büyükçifçi van het lokale Nida.

De verhoudingen in het stadhuis zijn er na bijna honderd dagen moeizaam formeren niet beter op geworden. „Een coalitie met zes partijen en tien wethouders: kan dat niet wat minder, minder, minder?”, zei PVV’er Maurice Meeuwissen. Hij sprak van een „bakfiets -islamknuffel-coalitieakkoord”.

Geen applaus

Waar alle partijen elkaar éven in vonden, was hun afgrijzen van Meeuwissen. Zijn betoog over „de-islamisering” werd steeds onderbroken, waarna Meeuwissen stoïcijns doorging. Hoogst ongebruikelijk volgde na afloop van zijn maidenspeech geen applaus.

De landelijke Denk-leider Tunahan Kuzu, met 6.614 voorkeurstemmen in de raad gekozen, kondigde aan dat hij na de zomer weer naar politiek Den Haag vertrekt. In zijn laatste spreektijd noemde hij het coalitieakkoord „een flutstuk van een paar wannabe wethouders en partijbonzen”.

Ook de fractie van Denk stapte daarna tijdelijk op uit de raad, tot verbazing van burgemeester Ahmed Aboutaleb. „Een democratisch orgaan waarin niet meer naar elkaar wordt geluisterd, is ten dode opgeschreven”, zei hij. „Hier is luisteren veranderd in zenden.”