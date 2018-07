Kim Dotcom verliest hoger beroep over uitlevering aan VS

Internetondernemer en oprichter van Megaupload Kim Dotcom mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de rechtbank in Nieuw-Zeeland in hoger beroep bepaald. De Amerikaanse justitie verdenkt hem van grootschalige inbreuk op auteursrechten, afpersing en witwassen.

Vorig jaar oordeelde een rechtbank al dat Dotcom samen met drie andere verdachten, onder wie de Nederlandse mede-eigenaar van Megaupload Bram van der Kolk, kon worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dotcom vocht de uitlevering aan. De rechter oordeelde donderdag dat de VS “op het eerste oog een duidelijke zaak hadden ingediend en dat degenen die in beroep waren gegaan willens en wetens het copyright hadden overtreden om er financieel beter van te worden.”

Hooggerechtshof

Volgens de Amerikaanse justitie was Megaupload een criminele operatie die Hollywood voor zo’n 500 miljoen dollar dupeerde. Op het platform wisselden miljoenen internetters van 2005 tot 2012 illegale kopieën uit van cd’s en films. Het trok zo’n 50 miljoen bezoekers per dag.

Dotcom kan nog één laatste poging doen om uitlevering te voorkomen door in cassatie te gaan bij het Hooggerechtshof. In een verklaring liet hij weten: “Mijn juridische team heeft er alle vertrouwen in dat het hooggerechtshof mijn verzoek tot cassatie in behandeling zal nemen omdat er belangrijke juridische kwesties op het spel staan.”

De zaak loopt al jaren. Dotcom werd in januari 2012 opgepakt in Auckland op verzoek van de Amerikaanse justitie maar kwam snel weer vrij. De extravagante Dotcom, die in Duitsland werd geboren met de naam Schmitz, zegt te strijden voor internetvrijheid. Vorig jaar verscheen er een documentaire over hem.

