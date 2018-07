‘Justitie wil 300.000 euro van Van Rey’

Het OM wil 296.000 euro vorderen van de in hoger beroep voor corruptie en witwassen veroordeelde oud-wethouder Jos van Rey. Het gaat om geld dat Van Rey via illegale weg zou hebben verkregen, meldt nieuwssite 1Limburg. Woensdag buigt de rechtbank in Rotterdam zich over de zaak.

Justitie wil niet zeggen of het geëiste bedrag klopt. “Dat wordt volgende week duidelijk in de rechtbank”, aldus een woordvoerder. Dat het OM zou proberen om geld terug te eisen bij Van Rey, was al bekend. Dagblad De Limburger onthulde in mei dat justitie een ontnemingsprocedure was begonnen.

Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde Van Rey in december vorig jaar tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. Hij zou in zijn periode als wethouder in Roermond, van 1998 tot en met 2012, cadeau’s hebben aangenomen van Piet van Pol, een bevriende projectontwikkelaar. Van Pol had zakelijke belangen in de gemeente. Naast corruptie en witwassen werd Van Rey schuldig bevonden aan stembusfraude en schending van het ambtsgeheim. Hij had informatie gelekt aan iemand die kandidaat was voor het burgemeesterschap in Roermond.

Cassatie

Afgelopen januari ging Van Rey in cassatie tegen zijn veroordeling, ondanks dat de uitspraak van het hof lager uitviel dan de eis van het OM. Dat wilde Van Rey twee jaar achter de tralies zetten. Dat de 73-jarige politicus het vonnis toch aanvecht, komt doordat hij het niet eens is met de inhoud ervan. Van Rey houdt vol dat hij onschuldig is.

Ondanks de slepende rechtszaak was oud-VVD’er Van Rey bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart actief als lijstduwer voor de Liberale Volkspartij Roermond (LVR). De partij werd de grootste, maar werd wegens de schandalen rond Van Rey door de andere partijen uitgesloten van de collegeonderhandelingen. Dat de LVR al had laten weten dat Van Rey niet opnieuw wethouder zou worden, hielp niet. Hij had in theorie weer het college in gemogen: zolang zijn veroordeling niet definitief is, wordt hij niet uitgesloten van het bekleden van politieke ambten.