Je moet er even voor in de keuken staan, maar deze curry is hemels

Uitgebreid staan koken in de zomer, wie heeft daar nou zin in? Wij wel, als het resultaat een gerecht is dat beter smaakt dan in het Indiase restaurant. Butter chicken curry – murgh mahani in het Hindi – is een van de favoriete gerechten bij onze vrienden van het Indiase subcontinent. Terecht natuurlijk, het verenigt alles in zich wat de Indiase keuken onweerstaanbaar maakt. Van smaak doordrenkte, hemelse curry waarin yoghurt en specerijen een perfect huwelijk aangaan. De kip gegrild in tandoori-stijl verdiept het gerecht. Het gerecht werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw door een vluchteling meegenomen van Pakistan naar India.

Toen ik vorig jaar met Lavinia Meijer op theatertournee ging, verzorgde Saïda de catering. Het was een uitdaging voor haar om ons drie maanden lang met iets nieuws te verrassen. Op YouTube wemelt het van de hippe, welbespraakte en grappige Indiase huiskoks. Ze zijn een genot om naar te kijken. Saïda had dit gerecht heel snel in de vingers. Lang leve de globalisering!

In de zomer zijn de dagen lang dus heb je echt de tijd om dit gerecht uit te proberen. Eet er een frisse, simpele salade van gesneden komkommer, sla en tomaat bij.

Butter chicken curry

(4 personen)

600 gram kippendijvlees in blokjes van 1,5×1,5cm; 80 gram boter; 500ml slagroom of kokosroom; 1 middelgrote ui, gesnipperd; ½ of 1 hete peper, bijvoorbeeld de rawit-peper; 2 centimeter verse gember, geschild ; 1 of 2 kaneelstokjes; 5 kruidnagels; 6 kardemompeulen; 2 volle eetlepels tomatenpuree; 1 theelepel Kashmiri-chilipoeder; 1 theelepel korianderpoeder; 1 eetlepel honing; 1 eetlepel fijngesneden koriander; 1 theelepel zout, of naar smaak; ½ limoen; 10 á 12 satéstokjes;

Voor de marinade:

4 knoflooktenen; +/- 2cm verse gember, geschild en in grove stukjes; een halve of hele hete peper, bv rawit; 4 eetlepels Griekse yoghurt; 2 eetlepels fijn kikkererwtenmeel; 1 theelepel korianderpoeder; halve theelepel kaneelpoeder; 1 theelepel Kashmiri-chilipoeder; 1 theelepel komijnpoeder; 6 draadje saffraan (optioneel); 1 theelepel zout, of naar smaak.

We maken eerst de kruidenpasta voor de kipmarinade. Mix of vijzel de knoflook, gember en de hete peper met zaadjes voor de liefhebbers tot een fijngemalen pasta.

Meng daarna in een schaal de yoghurt met het kikkererwtenmeel en voeg daarna de specerijen toe; meng het geheel samen tot een kleurrijk mengsel.

Doe de versekruidenpasta door het yoghurtmengsel. Voeg de kip als laatste toe; marineer het geheel, het liefst 1 nachtje en anders ten minste een half uur, afgedekt, in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200-220 graden in de grillstand.

Rijg de kipstukjes aan de satéstokjes en plaats ze op een ovenrooster. Ik gebruik hiervoor een verhoogd ovenrooster die ik op de ovenschaal plaats. Het vocht wordt zo opgevangen.

Grill de kip in 25 minuten. Draai de stokjes elke 10 minuten zodat de kip aan alle kanten een bruin randje krijgt.

Zet intussen alvast een pan klaar voor het maken van de curry. Een gietijzeren pan is hiervoor ideaal. Zet de pan op een laag vuur en smelt er een klontje boter in.

Rasp ondertussen de gember. Snijd de chili in de lengte door en ontdoe van de zaadjes, snijd dan luciferdun in de lengte.

Zet het vuur halfhoog en voeg de geraspte gember, chili, kaneel, kruidnagel en kardemom toe. Fruit alles in maximaal twee minuten tot de geuren vrijkomen.

Voeg nu het gesnipperde uitje toe en fruit deze tot het glazig begint te worden.

Meng de tomatenpuree door het uienmengsel en bak deze ongeveer een minuutje goed samen en voeg hierna de chilipoeder en korianderpoeder toe. Al roerend voeg je de room toe, gevolgd door de honing, de verse koriander en het zout. Laat op een laag vuur pruttelen tot de kip gaar en rondom gegrild is. De kip mag best dat schroeirandje hebben voor het typische tandoori-effect.

Haal de kip meteen van de stokjes en voeg deze al roerend aan de curry toe.

Knijp er limoensap naar smaak om de pittige smaak te balanceren.

Serveer de curry met versgekookte (zilvervlies)rijst of naanbrood.

Gebruik je houten satéstokjes? Week die van tevoren in water, dit voorkomt dat ze verbranden.