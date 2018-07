Ieren naar de stembus om rol van vrouw in huishouden

De Ieren mogen binnenkort opnieuw stemmen in een grondwettelijk referendum, schrijft persbureau Reuters. Dat is donderdag in Dublin besloten. Het gaat om een aanpassing van de clausule waarin de rol van de vrouw in het huishouden omschreven staat. Daarin worden vrouwen aangemoedigd om niet te werken en zich toe te leggen op het huishouden.

Het referendum vindt waarschijnlijk rond november plaats, tegelijkertijd met de presidentsverkiezingen. Het referendum is onderdeel van een reeks stemmingen bedoeld om de conservatieve Ierse grondwet, deels in 1937 geschreven en later aangevuld, flink te moderniseren.

Het gaat om artikel 41.2 waarin de rol van het gezinsleven in de Ierse samenleving beschreven staat. Een deel van die wet is specifiek over hoe vrouwen hun leven aan het huishouden horen te wijden omdat de vrouw op die manier “de staat ondersteunt”: “De staat tracht er daarom voor te zorgen dat moeders niet door economische noodzaak verplicht worden te werken en daarmee hun plicht in het huishouden te verzaken.” Een van de aanjagers achter de aanpassing is Josepha Madigan, minister van Cultuur.

‘Genderneutrale taal’

Kort werd nog overwogen om de voornaamwoorden ‘zij’ en ‘haar’ te vervangen door neutrale termen zoals ‘verzorger’. Na overleg met meerdere vrouwenorganisaties werd toch besloten tot een referendum over te gaan, schrijft The Irish Times.

Destijds werd de passage opgenomen om economische uitbuiting van vrouwen te voorkomen. De minister van Justitie zei donderdag echter dat het artikel gendergelijkheid in Ierland ondermijnt en daarom geen plaats meer verdient in de grondwet van het land, aldus zender RTE:

“Onze grondwet beoogt niet de vrijheid van mannen in te perken en dat moet even goed niet met de plaats van vrouwen in de samenleving gebeuren. Vrouwen moeten zelf kiezen hoe zij hun leven willen inrichten”.

Godslastering

In 2015 werd al gestemd over het homohuwelijk. Recent werd een forse meerderheid gevonden voor intrekking van het deel van de grondwet dat voorschrijft dat vrouwen niet voor abortus mogen kiezen. Premier Leo Varadkar sprak in mei van een “stille revolutie”. Donderdag werd ook bekend dat Dublin kijkt of een clausule over godslastering geschrapt kan worden.

Bekijk het moment waarop bekend werd dat de abortuswetgeving werd aangepast: