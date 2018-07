Haase sneuvelt in tweede ronde Wimbledon tegen Kyrgios

Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van tennistoernooi Wimbledon. Op het Londense gras verloor hij in drie sets van de Australiër Nick Kyrgios: 6-3, 6-4 en 7-5. Haase maakte het zijn tegenstander nooit echt moeilijk: hij wist hem maar één keer te breken.

De eerste twee sets gingen redelijk snel naar de als vijftiende geplaatste Kyrgios - allebei binnen ongeveer een half uur. In de derde set leek het er nog even op dat Haase de partij zou gaan rekken. Hij kwam op 5-4 voor. Daarop won Kyrgios, die zoals gewoonlijk weer recalcitrant vloekend en hoofdschuddend over de baan liep, echter drie games op rij. Het was genoeg voor de winst.

Robin Haase ergert zich aan iemand in het publiek: "Would you like a cup of tea?" #Wimbledon pic.twitter.com/sk68EqCoZE — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 5 juli 2018

Dinsdag won Haase in de eerste ronde nog van de Roemeen Marius Copil. Daar had hij vier sets voor nodig. Haase kwam op Wimbledon in tien deelnames nog nooit verder dan de derde ronde. Vorig jaar vloog hij na één partij uit het grandslam.

Verliezend finalist van vorig jaar Marin Cilic werd donderdag verrassend uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Kroaat verloor in een vijfsetter van Guido Pella uit Argentinië, die slechts 73ste staat op de wereldranglijst. Rafael Nadal, de nummer drie van de plaatsingslijst, ging wel door. Hij rekende in drie sets eenvoudig af met de Kazach Michail Koekoesjkin.

Nu Haase is uitgeschakeld, is er nog één Nederlander actief in het enkelspel op Wimbledon. Dat is Kiki Bertens, die vrijdag haar derderondepartij speelt in het vrouwentoernooi. Haar tegenstander daarin is Venus Williams, in het verleden al vijf keer winnaar van Wimbledon.