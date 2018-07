Latere generaties zullen zich verbazen over onze voorbeschouwingen. Al die stukken over Messi en Ronaldo – deden die nog mee aan het WK 2018? Voor de nabeschouwing van de voorbeschouwing: het probleem was niet dat de teams van Portugal en Argentinië te zwak waren voor hun sterren, maar dat die sterren even bleek waren als hun ploeggenoten.

Later zal het over Mbappé en Lukaku gaan – misschien over Coutinho. Mij trof het gedrag van een andere Fransman. Griezmann is een leider geworden. Toen het 4-2 stond tegen Argentinië, zag ik hem zijn opkomende linksback Hernández (twee essentiële voorzetten) resoluut terug naar achteren sturen. Later, bij een counterkans, temporiseerde hij opzichtig.

Hier dirigeerde een speler die absoluut wilde winnen. Alles kwam samen. Zijn no-nonsense kapsel (stekeltjes), de video waarin hij alle transfergeruchten (Barcelona) al voor het WK beëindigde. Dit zijn lessen van zijn clubtrainer: ik wed dat Griezmann elke avond belt met Diego Simeone.

Toen na Griezmann ook Mbappé werd gewisseld, kreeg hij knuffels van zijn medespelers. Griezmann deed het lief met aaitjes en klopjes. Maar hij keek zijn jonge ploeggenoot geen seconde aan, zijn blik bleef vastgeklonken aan het veld.

Antoine Griezmann heeft de wereldcup gezien.

