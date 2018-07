Ethiopië ontslaat functionarissen vanwege mishandeling in gevangenis

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft woensdagavond laat meerdere leidinggevenden in het gevangeniswezen van zijn land ontslagen. Dat deed hij kort voor de publicatie van een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), over misstanden in een van de gevangenissen.

In de Ogaden-gevangenis in het oosten van het land zouden gevangenen worden mishandeld en gemarteld. Vrouwelijke gevangenen zouden worden verkracht. Het schort in de gevangenis ook aan voldoende voedsel en er is amper medische zorg.

Paramilitairen martelen politieke gevangen

De gevangenis Ogaden was al langer berucht. Veel van de gevangenen zijn leden van de Ogaden National Liberation Group: een gewapende groepering die vecht voor autonomie in de oostelijke Somalische regio van Etiopië. Volgens HRW zitten zij vast zonder proces of officiële aanklacht.

Ondanks de voortvarende nieuwe politiek van premier Abiy Ahmed zijn in Ethiopië meerdere lokake conflicten, die voortkomen uit etnische spanningen

Het ontslag van de functionarissen werd woensdagavond laat aangekondigd door de openbaar aanklager van Ethiopië. Persbureau Reuters schrijft dat hij zei dat de gevangenismedewerkers de grondwet en de mensenrechten hebben geschonden.

In het donderdag verschenen rapport spoort HRW de Ethiopische regering aan maatregelen te nemen tegen de paramilitaire troepen, die betrokken zouden zijn bij de mishandeling van de politieke gevangenen. De mensenrechtenorganisatie richt zich tot premier Abiy, die in maart werd benoemd. Hij veroordeelde in juni het gedrag van politie en leger.

Lokale geweldsuitbarstingen

Abiy wordt gezien als een onorthodoxe nieuwe premier, die al meerdere maatregelen heeft genomen om Ethiopië opener te maken. Zo heeft hij aangekondigd het vredesverdrag met Eritrea, dat stamt uit 2000, te accepteren. Zijn aantreden heeft echter nog niet alle interne problemen opgelost.

Naast de misstanden in de gevangenissen zijn in het land ook meerdere lokale conflicten. Zo waarschuwden de Verenigde Naties woensdag voor het lot van 800.000 ontheemden in de zuidelijke regio's van Ethiopië, waar mensen zijn gevlucht voor geweld.