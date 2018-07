Doden bij vuurwerkexplosies in Mexico

Bij een vuurwerkexplosie in een stad ten noorden van Mexico-Stad zijn donderdag zeker negentien mensen om het leven gekomen. Dat heeft het regiobestuur bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Eerder was nog sprake van twaalf doden. Zeker veertig mensen raakten gewond.

Het ongeluk vond plaats in een vuurwerkopslagplaats in Tultepec. Volgens regionale media is de brand inmiddels onder controle. Na de explosie snelden brandweerlieden, politie en hulpmedewerkers naar de plaats des onheils. Toen zij aankwamen, vond een tweede ontploffing plaats. Daarbij kwamen ook hulpmedewerkers om het leven.

Traditie

Het is niet de eerste keer dat de stad geplaagd wordt door een dodelijk vuurwerkongeluk. Vorige maand stierven zeven mensen bij een nachtelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Tultepec ligt op zo’n 30 kilometer van Mexico-Stad.

In de jaren ervoor was het ook geregeld raak. Eind 2016 vielen meer dan dertig doden en ruim zeventig gewonden bij een explosie op een verkoopplek. En in 2005 vloog een markt in brand, waarbij ruim 120 gewonden vielen.