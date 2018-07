Dick Schoof stapt van NCTV over naar AIVD

Dick Schoof, nu nog Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, wordt de nieuwe baas van inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD. Dat hebben diverse bronnen aan NRC gemeld. De ministerraad stemt mogelijk vrijdag in met de voordracht door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66).

De benoeming van Schoof als opvolger van AIVD-chef Rob Bertholee is geen verrassing. Minister Ollongren heeft volgens bronnen nauwelijks met andere kandidaten gesproken.

De sollicitatiegesprekken tussen Schoof en minister Ollongren verliepen soepeler dan verwacht. Met Schoof, die geldt als energiek en ambitieus topambtenaar, is gesproken over diverse aspecten van de profielschets, met name over het deel dat vroeg om iemand die zelfreflectie kan organiseren. „De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld”, aldus de schets.

Ook was de vraag aan de orde hoe Schoof zijn publieke rol ziet. Met name sinds het referendum over de nieuwe inlichtingenwet is de AIVD-chef meer naar buiten getreden. Schoof geldt als iemand die de schijnwerpers van de media graag opzoekt.

Schoof was het meest kansrijk als kandidaat doordat zijn werk als NCTV-coordinator positief werd beoordeeld. Onder zijn leiding werd de NCTV een invloedrijke partij in het ‘veiligheidsdomein’. Na de crash met de MH17, juli 2014, ontpopte Schoof zich tot dé nationale veiligheidsadviseur van het kabinet. Met zijn toelichtingen op de driemaandelijkse dreigingsanalyses kwam hij veel in de media.

Screening

Dick Schoof heeft een aangepaste AIVD-screening doorlopen. De screening die normaal gesproken geldt voor deze gevoelige functie, was in zijn geval niet nodig.

Met het vertrek van Schoof bij de NCTV komt daar een belangrijke post vrij. De verwachting is dat minister Ollongren zal proberen een vrouw benoemd te krijgen als nieuwe baas van de NCTV.

Het chefschap van de AIVD is de laatste fase in de loopbaan van Dick Schoof (1957). Begonnen als ambtenaar bij de VNG en het ministerie van Onderwijs, was hij later vooral actief in het veiligheidsgebied. Zo was hij eerder onder meer directeur-generaal politie, belast met de vorming van de nationale politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook was hij hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).