Deze nieuwe Kamerleden vielen afgelopen jaar het meest op

Sandra ‘Groningen’ Beckerman (SP)

Teleurgesteld over Wiebes en gebrek aan ideologisch debat

Foto Jerry Lampen/ANP

Alle leden van de SP-fractie moesten na de Kamerverkiezingen van 2017 individueel langs bij toenmalig partijleider Emile Roemer om te zeggen welke portefeuille ze heel graag wilden. Een spannend moment voor Sandra Beckerman. Zou ze als nieuw Kamerlid in de fractie van veertien het woord mogen voeren over de gaswinning in Groningen?

Frustratie over ‘Groningen’ was dé reden dat ze ‘ja’ had gezegd toen ze werd gevraagd om zich voor de Tweede Kamer te kandideren. Zij werd, als fractievoorzitter in de Provinciale Staten, elke dag geconfronteerd met het leed dat de aardbevingen in de provincie teweegbrachten. „Oude mensen in onveilige huizen vroegen me: ‘Kunt u mij vertellen waar ik dood ga?’ Maar in de rest van Nederland was er nauwelijks discussie over. Dat gaf Groningers het gevoel dat ze er niet toe doen. Dat de overheid er niet voor hen is.”

Sandra Beckerman (35) wilde sinds ze acht jaar oud was, archeoloog worden: lang vergane samenlevingen onderzoeken, graven in verre landen. Dat is gelukt – ze promoveerde zelfs in de archeologie – maar de politiek denderde er dwars doorheen. „Een paar dagen nadat ik in Groningen was aangekomen om te studeren en dacht ‘het feest kan beginnen’, vlogen de vliegtuigen het WTC in. Mijn generatie was in één keer politiek volwassen.”

Na 11 september 2001 was het studentenbestaan opeens niet zorgeloos meer. Beckerman ging meedoen aan demonstraties, tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak, en sloot zich aan bij de SP. Vanaf 2007 zat ze in de Staten, waar ze als lijsttrekker in 2015 de SP de grootste maakte en enige landelijke bekendheid verwierf.

Ze werd landelijk beloond met plek zes op de kandidatenlijst kreeg inderdaad het begeerde woordvoerderschap Energie, plus Wonen en Krimp. Ze onderhandelde namens haar partij over de Klimaatwet. Beckerman viel meteen op als fel en gepassioneerd Kamerlid en is op het Binnenhof de onbetwiste Miss Groningen in Den Haag. Na Lilian Marijnissen, die binnen negen maanden fractievoorzitter werd, is de de meest opvallende nieuwe SP’er. Beckerman wil, samengevat, „een bondgenoot zijn voor mensen die een bondgenoot in de politiek nodig hebben”.

De publiciteit die ze tot nu toe kreeg ging daarentegen vooral over haarzelf. De Telegraaf labelde haar als ‘scheefwoner’ omdat ze met haar Kamersalaris in een sociale huurwoning woont. En ze ging viraal toen ze in november in de Kamer „in huilen uitbarstte”.

Dat gebeurde toen ze een debat aanvroeg met minister Eric Wiebes (EZ, VVD) nadat de Raad van State had geoordeeld dat het kabinetsbesluit om ruim twintig kuub gas per jaar te winnen niet deugde. „Ik was zo ongelooflijk blij met dat besluit en toen zag ik iedereen in de Kamer ongeïnteresseerd met z’n mobieltje spelen. Toen sloeg het om in boosheid”, zegt ze. „Ik schaam me er niet voor, maar ik word er wel érg vaak aan herinnerend.”

Het Binnenhof is redelijk wat ze had verwacht: „Het cliché van de Haagse kaastolp” van politici die „vooral bezig zijn met de hectiek van momentopnames en scoren in de media”. Ze komt elke week met een grote tas over uit Groningen, maar vrienden maakt ze er niet. „Ik vind het lekker om dat gescheiden te houden. Ik struin hier niet met collega’s de terrassen af.”

Ondanks haar betrekkelijke verwachtingen is ze teleurgesteld over het gebrek aan ideologisch debat in de Kamer. „Het gaat hier bijna niet over de grote vraag: hoe verdelen we de lusten en de lasten over het land? Ik probeer het wel, maar daar is meer tijd voor nodig.”

Ook concreet politiek succes blijkt vanuit de oppositie lastig. Sinds het kabinet Rutte III aantrad, krijgt ze nauwelijks moties aangenomen. Moties die het tijdens de formatie wel haalden, zijn niet uitgevoerd. Soms lukt het haar om onverwachte allianties te sluiten, zoals recent met de VVD om woonfraude tegen te gaan. „Ik zit hier niet alleen om voor Groningen actie te voeren, maar ook om andere dingen te bereiken.”

Eén doel is binnen ruim een jaar bereikt: eind maart beloofde Wiebes de gaskraan helemaal dicht te draaien. Beckermans belangrijkste missie is geslaagd dus? Nou, nee. „Het is heel mooi, zeker, maar het betekent nog niet zoveel.” Dat hebben de weken van chaos rond de versterking van woningen wel bewezen.