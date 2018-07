Op een bloedhete dag rij ik naar mijn vriendin, het dak van mijn 51 jaar oude Fiat Spider open. Ik erfde deze auto in slechte staat na de onverwachte dood van mijn beste vriend. Met liefde hebben we hem gerestaureerd. Een fotootje van de vorige eigenaar pronkt sindsdien op het dashboard.

Bij het verkeerslicht komt een zestiger op een Harley langszij. „1967?”, vraagt hij in onvervalst Amsterdams. Ik antwoord bevestigend. „Dubbele carburateurs?” „Enkel!” „Lekker rustig”, zegt hij. „Plaatjes om de kleppen mee te stellen?” Wederom bevestig ik zijn vermoeden. Terwijl hij wegscheurt hoor ik nog: „Jij valt op mannen?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl