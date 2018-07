Constructiefout gevonden in kernreactor Tihange

In het staal van het gewapend beton in de Belgische kernreactor Tihange 3 is een constructiefout aangetroffen. Dat bevestigt energiemaatschappij Engie Electrabel donderdag na berichtgeving van de Belgische krant Le Soir. De constructiefout werd gevonden in het niet-nucleaire deel van de reactor tijdens een controle. De reactor stond al sinds maart stil.

Energiemaatschappij Engie besloot de controle uit te voeren nadat er eerder problemen waren met het beton in de reactor in Doel, ook in handen van Engie. Tijdens de controle kwam de constructiefout aan het licht. “De bewapening ligt niet op de juiste positie in het beton,” zegt een woordvoerder van het bedrijf. Hoe ernstig de fout is, wordt nu onderzocht. “We denken dat het staal verschoven is bij het gieten van het beton. Er wordt nu berekend of de weerstand van het gebouw nog voldoende is, bijvoorbeeld bij een vliegtuiginslag.” Het is nog niet duidelijk wanneer de reactor weer kan worden herstart.

Maastricht wil sluiting van Tihange afdwingen: Hartstikke gevaarlijk, die kerncentrale

Verouderde centrale

Tihange 3 werd in 1985 in gebruik genomen en zou in 2015 worden gesloten. De regering besloot de centrale langer open te houden omdat er anders een tekort aan elektriciteit zou kunnen optreden. Afgelopen maart besloten de regeringspartijen de reactor in 2025 te sluiten.

Er zijn zorgen over de veiligheid van de verouderde kerncentrales in België. Uit onderzoek eerder bleek dat de kans op een kernsmelting bij brand in de centrale van Tihange groot is. Voormalig minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) verzocht daarom in 2016 om de centrales in Doel en Tihange te sluiten. De regering in België legde het verzoek naast zich neer.

Tihange ligt op ongeveer 50 kilometer van Maastricht. Huishoudens in Limburg, die binnen een straal van 100 kilometer van Tihange wonen, hebben recht op jodiumpillen.