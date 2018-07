Boeing koopt groot deel van verkeersvliegtuigentak Embraer

Boeing gaat een groot deel van de verkeersvliegtuigentak van concurrent Embraer overnemen. Daarover hebben de vliegtuigbouwers een principeakkoord gesloten, laten ze donderdag weten. Boeing legt 3,8 miljard dollar (zo’n 3,2 miljard euro) op tafel voor de deal.

Embraer staat niet al zijn productiefaciliteiten voor verkeersvliegtuigen af. De bedrijfstak wordt afgesplitst en ondergebracht in een joint venture, waarvan Boeing voor 80 procent eigenaar wordt. Het Braziliaanse bedrijf behoudt de overige 20 procent van het samenwerkingsverband, dat een totale waarde heeft van 4,75 miljard dollar.

Lees ook: Op luchtvaartshow Parijs strijden Boeing en Airbus tegen elkaar

De twee luchtvaartbedrijven praten al jaren met elkaar over nauwere samenwerking. Boeing is geïnteresseerd in Embraer omdat dat concern vooral kleinere verkeersvliegtuigen produceert, waar maximaal zo’n 120 passagiers in passen. Boeing heeft zelf veel minder toestellen in dat segment. Rivaal Airbus kampte met hetzelfde probleem, maar deed deze maand zaken met het Canadese Bombardier. De Fransen namen een belang van 50 procent in een productielijn voor toestellen tot 150 zitplaatsen.

Twee kolossen

Boeing en Airbus verdelen door dergelijke overnames samen een steeds groter deel van de luchtvaartmarkt. Embraer is de op twee na grootste producent van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, na Boeing en Airbus. Die positie gaat behoorlijk veranderen, nu Boeing eigenaar wordt van een groot deel van de verkeersvliegtuigenafdeling.

Eind vorig jaar was Boeing nog uit op een complete overname van Embraer. Daar zag de Braziliaanse president Michel Temer echter niets in. En aangezien de Braziliaanse staat grootaandeelhouder is van Embraer, kan Temer een eventuele overnamepoging blokkeren. Voor kapitaalinjecties van buitenlandse bedrijven stond Temer dan weer wel open.

Embraers afdelingen voor de productie van militaire vliegtuigen en privéjets blijven na de overeenkomst met Boeing gewoon zelfstandig opereren. De twee bedrijven verwachten dat de deal eind 2019 rond is. Voor het zover is, moet de Braziliaanse regering nog toestemming geven, net als de aandeelhouders van de concerns en mededingingsautoriteiten.