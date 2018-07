‘Beelden Animal Rights laten ernstige mishandeling eenden zien’

Eenden in Nederlandse pluimveehouderij worden door een aantal Gelderse en Overijsselse bedrijven structureel mishandeld. Dat blijkt uit undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, in handen van RTL. Op de beelden zou te zien zijn hoe de dieren worden doodgetrapt en ruw bij de poten worden vastgegrepen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een onderzoek in, bericht RTL donderdag.

Animal Rights zegt opnames te hebben waarop te zien is hoe door medewerkers van de bedrijven met de eenden “wordt overgegooid en tikkertje wordt gespeeld”. Volgens de organisatie gaat het om eendenfokkerijen in Dalfsen, Epe en Putten en slachterij Tomassen in Ermelo. Die laatste verzorgt de export naar Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Per jaar gaat het om ongeveer acht miljoen eenden die worden gehouden en geslacht om het vlees en het dons, aldus RTL.

‘Akelig materiaal’

De dierenrechtenorganisatie spreekt zelf van “misselijkmakende beelden”. Toezichthouder NVWA noemt het beeldmateriaal tegenover NRC “akelig”. Op het videomateriaal, dat door RTL later donderdag wordt uitgezonden, laat zien hoe de eenden “worden gevangen, vastgehouden en geladen op een hele nare manier”, aldus de NVWA. Volgens de autoriteit worden de dieren “als voorwerpen in een krat gegooid” door met name fokkerijen die de eenden vangen en laden:

“Op de beelden is te zien dat er heel ruw wordt omgesprongen met de eenden. Wij constateren dat dat letsel en lijden veroorzaakt. Dit strookt niet met het dierenwelzijn waar pluimveehouders verantwoordelijkheid voor hebben.”

De NVWA gaat de komende tijd extra inspecties uitvoeren bij de desbetreffende Veluwse bedrijven omdat op basis van de beelden van Animal Rights alleen niet gehandhaafd kan worden. Ook voegt de toezichthouder toe dat de beelden niet kloppen met wat is vastgesteld tijdens eerdere inspecties bij pluimveehouders: “Onze ervaring is dat vangploegen en pluimveehouders zich aan de regels houden, waarschijnlijk omdat ze weten dat er toezicht is. Maar we kunnen simpelweg niet continu controleren.”

Plus stopt per direct met afnemen

Slachterij Tomassen laat in een schriftelijke reactie aan RTL weten dat de werknemers op de beelden wel degelijk op professionele manier met de dieren omspringen. Wel erkent het bedrijf dat de richtlijnen voor het juist optillen van de dieren “niet altijd gehandhaafd of uitgevoerd worden”. Tomassen belooft met de werknemers opnieuw die richtlijnen door te nemen.

Supermarkt Plus, die producten van Tomassen afneemt, haalt per direct al hun producten uit de schappen, zo schrijft persbureau ANP. De supermarkt noemt de beelden “onacceptabel”.

Het is niet de eerste keer dat Animal Rights undercoverfilmpjes naar buiten brengt. In november vorig jaar bracht de organisatie naar buiten dat stiekem was gefilmd bij een Vlaamse kippenboer. De eierproducent in kwestie, Pyfferoen, zou al eerder op de vingers zijn getikt in verband met misstanden.