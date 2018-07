Ambulances vaker te laat op bestemming

Het is ambulances in 2017 minder vaak gelukt om binnen de wettelijk gestelde aanrijtijd op de bestemming aan te komen. Het aantal spoedritten waarin deze maximale tijd werd gehaald daalde van 93,4 procent in 2016 naar 92,4 procent in 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Ambulancezorg Nederland. Een ambulanceteam moet bij een spoedrit officieel binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de bestemming.

Door de vertraagde aanrijtijd is de landelijk gemiddelde responstijd - de tijd tussen het binnenkomen van de melding tot het arriveren van het ambulanceteam - opgelopen tot 9,41 minuten. In 2016 was dit nog 9,26 minuten.

Lees ook over de groeiende vraag naar personeel in de ambulancezorg: Ambulances kunnen het werk niet meer aan – ‘112 is zo gebeld’

Regionale verschillen

De cijfers laten ook zien dat er per regio flinke verschillen zijn. Zo kwamen in Zuid-Limburg en Twente meer dan 95 procent van de ambulances binnen de gestelde tijdslimiet aan bij hun bestemming, terwijl dit in de regio Rotterdam-Rijnmond 88,5 procent was. De gemiddelde responstijd in die regio was in 2016 nog 9,04 minuten, maar is in 2017 opgelopen tot 10,19 minuten.

Ook in de regio Amsterdam Waterland is de responstijd aanzienlijk langzamer dan het jaar ervoor. Waar dit in 2016 nog 9,45 minuten was, is dit in 2017 opgelopen tot 10,14 minuten. Daardoor haalde 90,2 procent van de ritten de wettelijk gestelde tijd. De verschillen in andere regio’s zijn veel kleiner.

Werkdruk

In het voorjaar voerden ambulancemedewerkers actie tegen de hoge werkdruk. “Er is eigenlijk continue stress”, zei directeur van Ambulance Amsterdam Jaap-Frank Ponstein toen tegen NRC. “Het personeel heeft amper tijd om naar de wc te gaan of te eten. We hebben structureel mensen te weinig.”

De vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn hebben begin juni na overleg met werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland een loonsverhoging afgesproken.