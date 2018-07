Ten minste 48 toeristen vermist na bootongeluk Thailand

Ten minste 48 Chinese toeristen worden vermist nadat donderdag bij het Thaise eiland Phuket een boot is omgeslagen. Daarbij zou in ieder geval een dode gevallen zijn. Wat er precies met het schip is gebeurd, is onduidelijk, schrijft persbureau Reuters. Vermoedelijk kwam de boot door weersomstandigheden in de problemen.

Aan boord zaten in totaal 97 passagiers waarvan 48 al zouden zijn gered, melden Thaise hulpdiensten. Zij droegen allemaal een zwemvest. Volgens persbureau AFP ligt het aantal vermiste passagiers hoger en zou het gaat om 53 toeristen die nog worden vermist. Of zij nog leven, is onduidelijk. De toeristenboot in kwestie was niet de enige die donderdag in de problemen kwam door het weer; ook een jacht met aan boord 39 Chinese en Europese toeristen sloeg om. Zij zijn inmiddels allemaal in veiligheid gebracht door vissers- en politieboten. Beide boten voeren op de Andamanse Zee, ten zuidwesten van Thailand.

Mogelijk vaarverbod

Eerder op donderdag liet de politie weten dat slechts zeven mensen vermist zouden zijn, maar de gouverneur van het eiland trok dat bericht later in. Begin van de week hadden Thaise autoriteiten al een waarschuwing laten uitgaan vanwege het onstuimige weer. Omdat het op dit moment in Thailand regenseizoen is, komen harde winden en hevige regenbuien regelmatig voor. Autoriteiten overwegen om onder degelijke weersomstandigheden een vaarverbod uit te laten gaan.