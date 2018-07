Waarom geen geel voor Neymars theater?

Brazilië - Mexico, 71ste minuut. De Braziliaanse vedette Neymar schreeuwt het uit terwijl hij langs de zijlijn over de grond rolt en naar zijn enkel grijpt. Kort daarvoor heeft de Mexicaanse Miguel Layún hem een bal uit zijn handen gegrist en daarbij zijn noppen langs de peperdure Braziliaanse enkel gehaald. Ondanks de langgerekte doodskreten loopt Neymar even later de halve Mexicaanse verdediging eruit om voor de beslissende 2-0 te zorgen.

Na de wedstrijd zien we een geërgerde Peter Schmeichel als analist op de Russische tv, met mogelijk nog een klein restje gif over de Deense uitschakeling een avond eerder. „Zijn gedrag irriteert iedereen die van voetbal houdt. Ik wil de FIFA met klem verzoeken om hier iets aan te doen.”

Had de scheidsrechter ook anders kunnen ingrijpen en Neymar geel kunnen geven omdat hij de tegenstander duidelijk een kaart probeert aan te smeren? We vragen het oud-scheidsrechter Roelof Luinge, en die is stellig: „Niet Neymar, maar juist Layún had hier geel moeten krijgen. Hoewel het natuurlijk vreselijk zonde is dat zo’n talentvolle speler als Neymar zo veel theater maakt, neemt dat niet weg dat er een overtreding is begaan.” Volgens de regels kon de Italiaanse scheidsrechter Rocchi Neymar alleen geel geven voor zijn theater als Layún hem niet had aangeraakt, of hij het bekende ‘is-dit-geen-kaart-scheids?’ gebaar had gemaakt.

Om terug te komen bij de klaagzang van Schmeichel: kan de FIFA hier dan echt niet tegen optreden? Luinge: „Je kunt zo’n jongen hooguit aanspreken op zijn gedrag. Of hopen dat hij inziet hoe belachelijk het is, zeker nu het uit alle hoeken gefilmd wordt.” Overigens heeft de Braziliaanse bondscoach Tite zijn veelbesproken sterspeler na de wedstrijd terzijde genomen en hem te verstaan gegeven dat hij niet met de scheidsrechter maar met het spel bezig moet zijn.

Of dit genoeg is geweest? De Belgische verdediging gaat het vrijdag merken.