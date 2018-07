Het is zaterdag, warm weer en ik collecteer op straat in Leiden voor het Rode Kruis. Een keurige jongeman loopt op mij toe. Ik toon hem mijn collectebus en zeg : „Mag ik je wat voor het Rode Kruis vragen?”

Hij stopt, kijkt me heel serieus aan, en zegt: „Wat was uw vraag?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl