Voormalig topman Philips Healthcare Brazilië opgepakt

De Braziliaanse politie heeft woensdag Daurio Speranzini junior, voormalig topman van Philips Healthcare, gearresteerd en een inval gedaan in het hoofdkantoor van Philips in Rio de Janeiro. Tevens is een huidige medewerker van de Nederlandse multinational opgepakt, meldt persbureau AFP.

Het onderzoek onder de naam ‘Operation Resonance’ draait om vermeende kartelafspraken bij de verkoop van medische systemen. In totaal zijn 38 bedrijven doorzocht en 22 mensen gearresteerd. Een federale rechtbank heeft bij de onderzochte bedrijven tegoeden ter waarde van 1,2 miljard real (262 miljoen euro) bevroren. Het is onduidelijk of ook tegoeden bij Philips zijn bevroren.

Corruptie

In de periode 1996 tot 2017 zouden zeker 33 bedrijven middels de betaling van 13 procent commissie medische contracten hebben binnengehaald bij het gezondheidsdepartement van de Braziliaanse regio Rio. Deze corrupte prijsafspraken zouden ook hebben plaatsgevonden bij het nationale instituut van Traumatologie (Into). Naast Philips is ook het Amerikaanse Johnson & Johnson doel van het onderzoek. Het Braziliaanse medische bedrijf Oscar Iskin zou de leiding hebben gehad over de kartelafspraken.

Speranzini was van 2004 to 2010 topman bij Philips Healthcare. Sinds januari is hij voorzitter van de Latijns-Amerikaanse afdeling van het Amerikaanse bedrijf General Electric (GE). Volgens openbaar aanklagers in Rio heeft Speranzini samen met Frederik Knudsen, directeur van de verkoopafdeling bij de Nederlandse multinational, zich schuldig gemaakt aan corruptie, prijsafspraken en criminele activiteiten.

In een verklaring stelt Philips dat het niet op de hoogte is van de “officiële beschuldigingen”, maar dat het wel meewerkt met het onderzoek van de Braziliaanse autoriteiten.