Strafschoppen redden de Engelsen

Engeland heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het WK ten koste van Colombia. Het moest the hard way, via strafschoppen dus, nadat een Colombiaanse gelijkmaker in de laatste minuut van de reguliere tijd een zeker lijkende overwinning voor Engeland in Moskou in het ongewisse stuurde (1-1).

Het penaltysyndroom is doorbroken onder de bondscoach die in 1996 nog een strafschop miste in de halve finale EK. De verlenging bood geen uitkomst, twee murw gebeukte teams namen de strafschoppen. Jordan Henderson miste, Uribe raakte de lat. De Engelse doelman Jordan Pickford stopte de penalty van Bacca en Eric Dier bezorgde zijn land daarna de kwartfinale, waar Zweden wacht.

De getroebleerde verhouding met de elf meter was helder. Twaalf jaar lang won Engeland geen knock-outwedstrijd en deze zege komt twee jaar na de blamage tegen IJsland in Nice op het EK in Frankrijk. Startpunt was dat van een revolutie. Bondscoach Roy Hodgson vertrok, opvolger Sam Allerdyce sneuvelde na één interland om een integriteitskwestie en toen kwam Gareth Southgate ten tonele, de softspoken keuzeheer uit Watford die nu een natie in vervoering bracht met zijn jongemannen.

Jongste ploeg

De breuk, in alles, met het verleden kwam het best tot uiting in de demografie van de selectie van Southgate, die afreisde met de – qua interlands – meest onervaren en bovendien jongste ploeg op dit WK. Harry Maguire, net gepromoveerd toen met Hull City, was twee jaar geleden nog met een groep vrienden als supporter bij het EK-groepsduel tegen Slowakije.

Reputaties telden niet bij Engeland, poëtisch gezien passend bij een WK waarin status het hele toernooi al als zand verglijdt. Van de landen die nog meedoen wonnen alleen Frankrijk en Brazilië en Uruguay deze eeuw een prijs. Slechts één van hen kan de finale halen.

Sinds maandag, met nog twee weken te gaan, geldt dat alle Gouden Bal-winnaars ooit thuis zitten, net als de laatste drie WK-winnaars, de laatste twee verliezend WK-finalisten, de laatste vier EK-winnaars, de winnaar van de laatste twee Copa’s América en uiteraard alle Afrika Cup-winnaars ooit.

Dus was het, 52 jaar na het WK van 1966, weer tijd voor Engeland.? Whisper it... Ja, Southgates mannen overtuigden met diepgang en variatie, ook in spelhervattingen trouwens, tegen Tunesië en Panama. Duels die als graadmeter voor werkelijk klasse en kwaliteit niet voldeden, maar het optimisme was aangewakkerd en dan gaat het hard in Engeland, hunkerende voetbalnatie vol zelfspot. Whisper it. Fluister het, niet te hard. Nooit te hard.

Tegen België werd een nederlaag met een B-elftal schouderophalend geïncasseerd. Daarna wachtte wel Colombia in het laatste achtstefinaleduel. Zonder de geblesseerde voetbaljuweel James Rodríguez trad Colombia aan met sobere intenties en hermetische linies, ontsproten aan het brein van bondscoach José Pékerman.

Vreugdeloos optreden

Juan Cuadrado irriteerde, Falcao fopte, Barrios deelde een kopstoot uit – maar het raamwerk stond. Het werd stilaan een vervelend, vreugdeloos optreden van de Zuid-Amerikanen. De penalty tegen kort na rust kwam meer als kosmische gerechtigheid dan als onomstreden sanctie, duidelijk is dat Carlos Sánchez dom met Kane in de clinch ging. De strafschopstip werd omgeploegd door Colombiaanse noppen terwijl de scheidsrechter met allerhande misbaar werd beziggehouden. Kane had daar geen boodschap aan en schoot zijn derde penalty van dit WK binnen.

Colombia ging ongehinderd geagiteerd verder, maar veel kwam er niet tot stand. Het duel kroop richting het eind tot in de slotminuut, toen in eens een spectaculaire halfvolley van ver afgevuurd werd op het Engels doel – puik gepakt door Jordan Pickford. Uit de corner die volgde kwam het ondenkbare, de gelijkmaker van Yerry Mina. Zo moest het Engelse volk weer een zenuwslopende marteling doorstaan, met penalty, twee keer een kwartier zou het worden minimaal. Daarna? Euforie.