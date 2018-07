RTL schrapt 85 banen als onderdeel koerswijziging

RTL Nederland gaat 85 banen schrappen. De ontslagen maken deel uit van een al eerder aangekondigde reorganisatie, heeft het mediabedrijf woensdag in een persbericht bekendgemaakt. Ook begin volgend jaar volgen er waarschijnlijk nog ontslagen.

In totaal moeten 44 werknemers met een vast contract weg, laat een woordvoerder van RTL weten. Bij de overige banen gaat het om personeel met een tijdelijk contract of vacatures die nog open stonden. Bij RTL werken ruim achthonderd mensen.

De ontslagen zijn het gevolg van een koerswijziging die RTL in april aankondigde. Het mediaconcern zei zich meer op de consument te willen richten. Dat houdt onder meer in dat onlinediensten Videoland en RTL XL worden samengevoegd tot één platform. Op de werkvloer moeten bepaalde managementfuncties verdwijnen.

Veranderende markt

Reden voor de nieuwe strategie is de veranderende tv-markt. Steeds minder mensen kijken naar traditionele, lineaire tv-uitzendingen. On-demand-diensten als NPO Start en Netflix groeien daarentegen al jaren. RTL wil daarom kijkers als “fans” aan RTL binden, zei topman Sven Sauvé in april.

Zakelijk gaat het RTL al een tijd niet voor de wind. RTL Nederland was in 2017 de enige tak van het internationaal opererende RTL-concern waarvan de omzet niet steeg. Veel kijkers liepen weg bij de zenders van RTL. Programmadirecteur Erland Galjaard kondigde in maart zijn vertrek aan. Uit onvrede met de koerswijziging verliet ook financieel directeur Vivienne de Leeuw het bedrijf.