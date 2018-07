RTL Nieuws kan onbekommerd ernstig zijn

Dit stukje gaat over nieuws. Niet over het heerlijke bericht dat Louis van Gaal de tweede zomergast van 2018 wordt; ik denk dat ik dit jaar een televisietoestel meeneem op vakantie. Ook wil ik het niet hebben over het wezenloze Ruttegetut dat een dag lang de Nederlandse media overspoelde rondom zijn Trumpbezoek. De handdrukken, de woorden, de lichaamshouding, de gebaren van onze premier en natuurlijk zijn met doodsverachting uitgesproken ‘no’ in het gezicht van de president van de Verenigde Staten – alles moest worden bebabbeld.

Gelukkig werd maandagavond laat (bij Jinek) nog vastgesteld dat je eigenlijk pas over drie maanden kunt zeggen of de ontmoeting daadwerkelijk resultaat heeft gehad.

Nee, ik wil het hebben over het RTL Nieuws, de rubriek waarvan ik de uitzending om half acht de laatste weken door omstandigheden (WK-wedstrijden om acht uur) wat vaker heb gezien. En dat bevalt prima. Niet omdat het programma beter zou zijn dan het NOS Journaal, maar omdat de redactie erin slaagt met de beschikbare middelen een goed bulletin te maken met een duidelijk karakter.

Dat karakter toont RTL Nieuws in de wijze waarop consequent wordt geprobeerd om nieuwsonderwerpen in een vorm te gieten die snel duidelijk maakt wat ze voor burgers betekenen. Wat iets anders is dan zo veel mogelijk gevoel in de berichten stoppen; men richt zich steeds op de feiten die van belang zijn voor de kijkers. De veelvuldig gebruikte graphics zijn eenvoudig, maar efficiënt.

Dinsdag was er een karakteristieke behandeling van het alarmerende bericht dat het aantal zelfmoorden onder jonge Nederlanders in 2017 enorm is gestegen. Dat werd niet geduid in beleidstermen (wat is de rol van de veranderingen in de jeugdzorg?), maar door aandacht te besteden aan Instagramaccounts met zelfmoordpropaganda.

De redactie besloot een tiental van die accounts te rapporteren bij het bedrijf en constateerde dat daar niets mee werd gedaan. Dat wil zeggen: toen men later de voorlichters van Instagram ouderwets opbelde om opheldering te vragen, werden wel een paar accounts verwijderd. Die aanpak laat zien dat RTL Nieuws duidelijk vindt dat maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een zaak van bedrijven is, niet alleen van de overheid.

Vorige week nam de redactie de NVWA op de korrel, die ondanks verschillende signalen niet had opgetreden bij een ondeugdelijk opblaasbaar klimtoestel – uiteindelijk was er een kind om het leven gekomen. De beschrijving van het leed werd niet geschuwd, maar werd niet de hoofdzaak.

Iets vergelijkbaars gold dinsdag, toen de uitzending opende met falend toezicht bij een tbs-verlof, met een bijna dodelijke aanval op een willekeurige vrouw als gevolg. De informatie kreeg men hier cadeau van een advocaat die een WOB-verzoek had ingediend.

Dat RTL Nieuws onbekommerd ernstig kan zijn, heeft ook te maken met de programmering die eraan vooraf gaat: het uur RTL Boulevard heeft ons dan aan een infuus van bijzaken gelegd. Zo stak ik dinsdagavond tijdens de afwas van alles op over haartransplantaties, in verband met wat er zich dezer dagen aan het voltrekken is op het hoofd van NPO-ster Frans Bauer.

Het ging over holle naalden, haarzakjes stuk voor stuk overbrengen en de verzekering dat een en ander weliswaar acht uur in beslag neemt, maar dat de patiënt doorgaans wel op een lichte lunch kan rekenen. Afwastelevisie zoals afwastelevisie bedoeld is.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.