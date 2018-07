Rotterdamse raad vordert een ton van Turkse krant Sabah

De Rotterdamse gemeenteraad en het ex-raadslid Turan Yazir (CDA) vorderen 100.000 euro van de Turkse krant Sabah. „Omdat Sabah al een jaar weigert om smadelijke en lasterlijke artikelen over Yazir te rectificeren, is de dwangsom die de kortgedingrechter de krant heeft opgelegd, opgelopen tot een ton”, aldus raadsgriffier Han van Midden.

Vrijdag wordt de bodemprocedure om de dwangsom vast te stellen behandeld in de rechtbank van Rotterdam. Sabah heeft in Nederland geen vestiging. De vordering is gericht tegen de Duitse uitgever van Sabah, de vennootschap Turkuvaz.

Na de rellen voor het Turkse consulaat in Rotterdam in maart vorig jaar publiceerde Sabah artikelen over Yazir (44). Het CDA-raadslid zou de „imam voor Nederland” zijn van FETÖ, de Turkse naam voor de ‘terreurbeweging’ van Fethullah Gülen, de geestelijk leider die volgens de Turkse president Erdogan achter de mislukte coup in 2016 zit.

Na de publicaties werd Yazir ernstig bedreigd via sociale media, vertelt hij in een interview in NRC. Hij moest zijn werk als raadslid vier maanden neerleggen om zijn gezin te steunen, zegt hij. Hij ziet de publicaties als hetze tegen een Turks-Nederlandse volksvertegenwoordiger.

De rechter veroordeelde Sabah eerder bij verstek tot rectificatie met een dwangsom van maximaal 100.000 euro. De artikelen zijn later offline gehaald, maar niet gerectificeerd. Als de dwangsom nu wordt toegekend, gaat het geld naar de raad, die Yazir bijstaat en de proceskosten betaalt.

Sabah is een invloedrijke, regeringsgezinde krant met een internationaal publiek. Het mediabedrijf achter Sabah, Turkuvaz, wordt aangestuurd door Serhat Albayrak, de broer van de schoonzoon van Erdogan.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een gemeenteraad samen met een bedreigd raadslid procedeert. In een geheime stemming heeft de raad vorig jaar toestemming voor procedures tegen Sabah gegeven. „Het is een principekwestie”, zegt griffier Van Midden. „Wij staan pal voor onze volksvertegenwoordigers.”

Op advies van zijn partij heeft Yazir aanvankelijk niet geprocedeerd om „niet in de vlek te wrijven”, zegt hij. „Maar uiteindelijk heb ik met steun van de partij toch stappen gezet wegens het onrecht”, zegt hij. CDA-leider Buma zei onlangs op een partijcongres dat bedreigingen zoals tegen Yazir hard moeten worden aangepakt.

Sabah is ook een bodemprocedure tegen Yazir en de raad begonnen, zegt Ejder Köse, advocaat van de krant. Köse zegt dat Sabah afstand neemt van alle bedreigingen jegens Yazir. Maar de krant eist dat de omstreden publicaties als rechtmatig worden betiteld. „De artikelen moeten door een Turkse bril worden bekeken. Ze stonden in een Turkse krant en waren voor een Turks publiek”, aldus Köse. Als politicus zou Yazir mediakritiek moeten kunnen verdragen, zegt hij.