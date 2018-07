Rijk onderzoekt rol Inspectie in examendebacle Maastricht

De onafhankelijke toezichthouder van de Rijksoverheid gaat na of de Inspectie van het Onderwijs steken heeft laten vallen in de zaak van het examendebacle bij VMBO Maastricht. Het onderzoek van deze Auditdienst Rijk (ADR) bestrijkt de periode na de oprichting van de scholengemeenschap, in augustus 2015. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Volgens de minister, die de taken van collega Arie Slob (ChristenUnie, Voortgezet Onderwijs) waarneemt zolang deze grieperig is, heeft de Inspectie zelf om het onderzoek gevraagd. De ADR begint deze maand nog aan zijn taak. Uiterlijk in november moet er een rapport op tafel liggen.

De vraag zal vooral zijn of de Inspectie wel voldoende heeft gereageerd op signalen dat er iets mis was bij VMBO Maastricht. Het ministerie bracht woensdag naar buiten dat de Inspectie sinds 2016 28 klachten heeft ontvangen over de fusieschool. Het merendeel van die klachten gaat over grootschalige lesuitval en de achterstand die leerlingen daardoor opliepen.

Precies die lesuitval zorgde er uiteindelijk voor dat eind vorige maand de eindexamens van alle 354 examenleerlingen ongeldig werden verklaard door de Inspectie. Ze bleken allemaal één of meerdere vakken niet te hebben afgesloten met een schoolexamen. Daardoor hadden ze eigenlijk niet mogen deelnemen aan het centraal examen.

‘Bestuurlijk falen’

Al snel kwamen ouders naar buiten met verhalen over chaos die ontstond nadat het Sint-Maartenscollege en Porta Mosana waren samengegaan onder de noemer VMBO Maastricht. Tot wel 30 procent van de lessen viel uit, lesroosters klopten niet en boeken waren nergens te bekennen. In de programma´s van toetsing en afsluiting van de leerlingen stond vaak vermeld dat ze een vak hadden gehaald, terwijl ze in werkelijkheid soms amper les hadden gehad.

Minister Slob legde de schuld vorige week nadrukkelijk bij LVO, de scholenkoepel waar VMBO Maastricht onder valt. “Je kunt gerust spreken van bestuurlijk falen”, aldus de bewindsman.

De vraag is nog altijd welke affaire de gevolgen precies zal hebben voor de examenleerlingen. VMBO Maastricht begint een zomerschool om de scholieren bij te spijkeren, terwijl het Cito speciale inhaaltoetsen maakt. De eerste daarvan worden op 11 juli afgenomen, schrijft Van Engelshoven. “Een deel van de leerlingen kan eind augustus al hun diploma halen.” Om hoeveel leerlingen het gaat, is onduidelijk. Met iedere leerling worden deze week op individuele basis afspraken gemaakt over een inhaalprogramma, aldus de minister.

Op aandringen van minister Slob is de afhandeling van de examenaffaire uit handen genomen van André Postema, de bestuursvoorzitter van LVO. Hij is de enige overgebleven bestuurder, na het opstappen van twee collega’s. In de Tweede Kamer kreeg hij al veel kritiek. De raad van toezicht van de school stelt deze week een interim-bestuurder aan.