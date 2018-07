Quiz: wie kan alle rappers genaamd ‘Lil’ nog uit elkaar houden?

Vijf keer komen ze voor in de Amerikaanse hitlijst van deze week: rappers met “Lil” in hun naam. We hebben Lil Dicky, Lil Skies, Lil Pump en Lil Baby. Die laatste staat er zelfs twee keer in, ook een keer samen met Lil Uzi Vert. En dan komen ze ook nog eens een handvol keren voor in de albumlijst. Lil Yaghty bijvoorbeeld, met Lil Boat 2. We mogen vaststellen dat sprake is van een trend. Mashable stelt in een video de vraag: wie kan alle Lil Rappers nog uit elkaar houden?

Het zijn vaak artiesten van flamboyante soort: kleurrijk haar, veel sieraden en tatoeages, vaak in het gezicht. Klein zijn ze, in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, niet altijd. Muziek voor kinderen is het evenmin. Drugs, geld en wapens zijn terugkerende thema’s. Net als school trouwens, dat dan weer wel. Voor buitenstaanders zijn de teksten, doorregen met geluidjes als “prrr” en “skeet”, soms wat enigmatisch. Bijvoorbeeld in het lied Gucci Gang van Lil Pump, dat goed is voor 735 miljoen views:

Spend ten racks on a new chain

My bitch love do cocaine, ooh

I fuck a bitch, I forgot her name

I can’t buy a bitch no wedding ring

Rather go and buy Balmains

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!)

Per Seconde Wijzer

Mashable greep de trend aan om in een filmpje met een aantal medewerkers van het bedrijf een spelletje a la Per Seconde Wijzer te spelen. Kees Driehuis had de vraag kunnen stellen: “U ziet hier een aantal rappers wier naam met Lil begint. Het is aan u om de juiste Lil bij de juiste foto te kiezen.”

Het blijkt nog niet mee te vallen. Sommigen zijn makkelijk, zoals Lil Jon. “De koning. De koning van de krunk“, zegt een. “Als je hém al niet kent, kan je dit spel net zo goed niet spelen.” Anderen zijn moeilijker. Lil Xan bijvoorbeeld. “Dit lijkt me een beetje een… Mag ik klojo zeggen? Ok, dit lijkt me een klojo”, zegt een van de Mashable-medewerksters, die Xan prompt tot Lil Bibby bombardeert.

Zelf uitproberen hoe goed je thuis bent in de Lil Rappers? Speel hieronder de NRC-versie van de quiz. Je mag geen jokers inzetten.