Poolse regering op ramkoers met rechters over gedwongen pensioen

Polen geeft geen centimeter toe in het conflict over de afbraak van de scheiding der machten in het land. Dat bleek woensdagochtend uit de toespraak van de Poolse premier Mateusz Morawiecki in het Europees Parlement in Straatsburg. Ondanks grote druk verdedigde Morawiecki het recht van zijn land om de rechtspraak naar eigen inzicht te hervormen. Volgens critici maakt Warschau hiermee een einde aan de onafhankelijkheid van het Poolse justitieel apparaat.

Volgens Morawiecki zou in Polen een „democratische verlichting” plaatsvinden en moet Brussel beter luisteren naar tegenstanders van Europese integratie. „Europese soevereiniteit kan niet betekenen dat Europa wordt versterkt ten koste van de lidstaten”, aldus de premier, die verklaarde dat het probleem bij Europa ligt, en niet bij Polen.

Daarmee zette hij het conflict tussen Warschau en de EU over de Poolse inperking van de rechtsstaat verder op scherp. De woensdag verzamelde Europese fractievoorzitters en parlementariërs reageerden geëmotioneerd op de woorden van de premier en veroordeelden de koers van de Poolse regering in harde bewoordingen.

Al maanden houdt de Poolse regering vol dat deze en andere omstreden maatregelen nodig zijn om de rechtspraak te ontdoen van corrupte en communistische invloeden. Critici in binnen- en buitenland stellen dat de regerende PiS erop uit is om de onafhankelijke rechtspraak de nek om te draaien.

Vervroegd pensioen

In Warschau staat de situatie eveneens onder hoogspanning, nadat in de nacht van dinsdag op woensdag een omstreden wet in werking trad die rechters op hun 65ste met vervroegd pensioen dwingt in plaats van op hun 70ste. Desondanks meldde opperrechter Malgorzata Gersdorf van het Poolse hooggerechtshof zich woensdagochtend gewoon bij de rechtbank om aan het werk te gaan. Zij werd verwelkomd door demonstranten die hun steun betuigden aan haar standpunt en aan de grondwet. Dinsdagavond gingen al tienduizenden demonstranten in Warschau en in andere Poolse steden de straat op om te demonstreren tegen de afbraak van de rechtsstaat.

40 procent rechters getroffen

Eerder kondigde de 65-jarige Gersdorf al aan zich niet te zullen neerleggen bij wat zij beschouwt als een „zuivering” van de rechtspraak die in strijd is met het beginsel dat rechters niet verwijderd kunnen worden. In totaal zou 40 procent van de Poolse rechters worden getroffen door de door regeringspartij PiS doorgedrukte maatregel.

Maandag begon de Europese Commissie een nieuwe inbreukprocedure tegen Polen, waarmee lidstaten verplicht kunnen worden Europese regelgeving alsnog goed en volledig toe te passen. Die actie volgde op een hoorzitting, vorige week, waaraan Polen werd onderworpen door de Europese Commissie. Minstens dertien EU-landen zeiden ontevreden te zijn over de ontwikkelingen in Polen. Eurocommissaris Timmermans waarschuwde voorafgaand aan die zitting voor een „onherstelbare schending van de rechtsstaat”.

