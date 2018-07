OVV onderzoekt aanvaring en olielek in Botlek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de aanvaring in de Rotterdamse haven en het grote olielek dat het veroorzaakte. In het onderzoek richt de OVV zich op de oorzaak van de botsing in de Botlek en de maatregelen die werden getroffen om de milieuschade te beperken.

De Raad is verplicht te onderzoeken hoe de aanvaring is gebeurd. Hoe vervolgens is omgegaan met de lekkage is op eigen initiatief van de Raad toegevoegd aan het onderzoek. Afgelopen maandag zijn onderzoekers naar het gebied gegaan voor een verkennend onderzoek, aldus een woordvoerder van de OVV. Naar verwachting zal het onderzoek een jaar duren.

Het gaat vooralsnog niet om een strafrechtelijke overtreding. De politie gaat uit van een ongeval. De Zeehavenpolitie doet technisch onderzoek, dat loopt nog.

Olie opruimen duurt nog maanden

Het schip botste op 23 juni tegen een steiger van de Derde Petroleumhaven, waarna tweehonderd ton olie uit de romp van het schip wegstroomde. Naar schatting van Rijkswaterstaat raakten ongeveer duizend dieren, vooral zwanen, ermee besmeurd. Bij Hoek van Holland werd een noodopvang opgezet, waar de met olie besmeurde zwanen gewassen werden. Het Havenbedrijf Rotterdam zal de kosten op de eigenaar van de tanker, de Noorse rederij Odfjell, verhalen.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat woensdag weten dat de Geulhaven en de zuidtak van de Derde Petroleumhaven nog gestremd zijn. Scheepvaartverkeer wordt daar in overleg met de havenmeester toegelaten. Om de haven olievrij te maken, wordt nog steeds 24 uur per dag gewerkt. Verwacht wordt dat het nog enkele maanden zal duren voordat alle olie weg is. Vijf van de twintig vervuilde zeeschepen moeten nog worden schoongemaakt in speciaal ingerichte wasstraten. Hetzelfde geldt voor twintig van de ruim tachtig binnenvaartschepen die vervuild raakten.