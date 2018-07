Oud-turncoach Boris Orlov (73) overleden

De Russische oud-turncoach Boris Orlov is op 73-jarige leeftijd plotseling overleden, meldt de Nederlandse turnbond (KNGU). Orlov heeft jarenlang in de Nederlandse turnwereld gewerkt, onder meer als bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam (1994-1999).

In 1986 begon Orlov als hoofdcoach bij het nationale trainingscentrum op Papendal en werkte daar tot 1992. Vanaf 1996 werkte Orlov twaalf jaar lang als hoofdcoach van GTV De Hazenkamp in Nijmegen, een turnvereniging waar veel Nederlandse turnsters van het damesteam vandaan komen.

Trainer van Nederlands talent

Na zijn werk als turncoach bij de Nederlandse bond ging Orlov werken als trainer bij Sportstad Heerenveen. Eerder in zijn carrière werkte hij als bondscoach van de Sovjet-Unie en begeleidde hij Olga Bitsjerova in 1981 naar haar wereldkampioenschap op de meerkamp.

Orlov trainde in Nijmegen onder andere Renske Endel, die in 2001 het zilver won op de wereldkampioenschappen aan de brug, en Suzanne Harmes, die op het WK in 2005 een bronzen plak pakte op de vloer. Ook viervoudig Nederlands kampioen in de meerkamp, Verona van der Leur koos voor Orlov. Yuri van Gelder, voormalig kampioen ringen, werd na zijn schorsing wegens cocaïnegebruik getraind door de Russische coach.

