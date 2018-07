NRC Onbehaarde Apen #15: Waar zijn de neanderthalers gebleven? (Misschien wel in jou)

Lang dachten we dat neanderthalers uitstierven omdat ze dom waren. En dat onze voorouders - de Homo sapiens - overleefden vanwege een vernuftige aanpassing aan hun omgeving. Maar overwinnaars schrijven de geschiedenis en dus werd onze soortgenoot pas vanaf het jaar 2000 langzaam op waarde geschat.

Waarom we de neanderthaler niet meer moeten onderschatten, hoor je in alweer de laatste aflevering van dit eerste seizoen van Onbehaarde Apen. In september begint seizoen 2, tot dan!

Productie Mirjam van Zuidam.