Nederlandse cameraman Robby Müller (78) overleden

De Nederlandse cameraman Robby Müller is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek.

Müller werd bekend als cameraman van de Duitse cineast Wim Wenders, met wie hij onder meer Paris, Texas (1984) maakte. Naast Wim Wenders werkte hij samen met andere belangrijke regisseurs van deze tijd: Jim Jarmusch, Lars von Trier en Steve McQueen.

In zijn carrière won Müller driemaal de Deutscher Filmpreis. In 1984 ontving hij de Duitse televisieprijs Goldene Kamera voor zijn camerawerk in Paris, Texas. In 1988 maakte hij deel uit van de jury op het filmfestival van Cannes. In 2007 ontving hij op het Nederlands Filmfestival de Gouden Kalf Cultuurprijs.

De Bert Haanstra Oeuvreprijs kreeg hij in 2009. Müller was de eerste cameraman die de prijs kreeg nadat de prijs eerder uitsluitend aan regisseurs uitgereikt werd. De jury noemde hem toen een “schilder met licht” en plaatste zijn werk in de Nederlandse traditie van Rembrandt, Vermeer en Breitner. Over Müller schreef recensent Coen van Zwol eerder dat hij “stijlloos” is: