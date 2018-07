Makelaars NVM in opstand tegen bestuur

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ligt onder vuur van haar eigen leden. Alle 27 afdelingsvoorzitters van de Vakgroep Wonen, zij vertegenwoordigen ongeveer 3.600 van de 4.000 NVM-leden, eisen in een brief het vertrek van voorzitter Ger Jaarsma en directeur Annie van de Riet. De kwestie wordt donderdag besproken tijdens de ledenraad van de grootste makelaarsvereniging in Nederland.

Na de publicatie van woensdagochtend in Het Financieele Dagblad over de machtsstrijd binnen de NVM, heeft Jaarsma aangekondigd dat hij zijn termijn tot april 2019 wil afmaken en zich niet meer beschikbaar stelt voor een nieuwe periode.

Voor Chris van Roon, opsteller van de brief en voorzitter van regio Zuidoost-Brabant, is hiermee het conflict niet opgelost, zegt hij tegen NRC. “Wij dringen aan op een onmiddelijk vertrek”. Jaarsma is sinds april 2016 voorzitter.

‘Jaarsma dient zijn eigen belang’

In de brief wordt Jaarsma verweten dat hij een “onbetrouwbare gesprekspartner is”.

“De voorzitter is geen leider en verbinder van onze vereniging waarbij we allemaal het doel ledenbelang behartigen. Nee, hij dient zijn eigen belang en regeert overal volgens het verdeel-en-heers principe”.

De makelaars willen ook dat directeur Van de Riet opstapt. Zij zou “reorganisaties binnen NVM gebruiken om werknemers met eigen mening weg te werken”. In de brief stelt Van Roon dat er een angstcultuur heerst op de werkvloer. Bij het hoofdkantoor van het NVM in Nieuwegein werken 71 werknemers.

De NVM gaat niet in op specifieke vragen. Een woordvoerder schrijft in een e-mail dat de “ledenraad in de afgelopen maanden met veel partijen binnen de vereniging heeft gesproken”. Daaruit volgt dat directeur Van Riet “op korte termijn vertrekt” bij de NVM.

Ook conflict bij Funda

Volgens van Roon draait het conflict om de vraag wie de macht heeft binnen de NVM. Sinds het aantreden van Jaarsma probeert de makelaarsvereniging alle macht naar zich toe te trekken, zegt Van Roon. Zo werd tijdens een herstructurering in 2016 besloten om het stemrecht af te schaffen.

“Wij moesten tussen de regels door vernemen dat het stemrecht van NVM-makelaars zou worden afgeschafd. Dit was geen voorstel, maar een besluit”.

In de ledenraad van 15 december 2017 stelde ongeveer de helft dat “het belang van de leden volledig is uitgehold”. Het NVM is volgens de makelaars vooral een bedrijf en investeerder geworden. De makelaarsvereniging heeft 70 procent van de aandelen in huizensite Funda. Ook over de koers van deze huizensite is er grote onvrede. Begin mei stapte de voltallige Raad van Commissarissen van Funda op vanwege een conflict met het bestuur van de NVM.

In het bestuur van de NVM zitten naast Jaarsma, en een penningmeester de voorzitters van de drie Vakgroepen Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk vastgoed. Er is ook ontevredenheid over het functioneren van Frits Markus, de voorzitter van de woonmakelaars. De ledenraad - met 23 afgevaardigden onder wie 15 makelaars - wil dat hij uit bestuur wordt gezet. Volgens Van Roon is het een poging om de invloed van de makelaars binnen NVM te beperken. Vertegenwoordigers van de ledenraad wilden niet reageren.