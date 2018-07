Kwestie Keizer achtervolgt Rutte ook als hij de wereld over gaat

Ex-VVD-voorzitter Keizer wordt verdacht van oplichting. Ruttes interruptie van Trump gaat de wereld over. En D66 ruilt de ene initiatiefwet in voor de andere.

KEIZER VERDACHTE: Bij de VVD kunnen ze blijven zeggen dat ex-voorzitter Henry Keizer zijn eventuele misdaden als uitvaartondernemer beging vóór zijn rol binnen de partij, en dat hij inmiddels weg is. Maar de vraag blijft hoe hij voorzitter kon worden als het klopt waar het OM hem nu van verdenkt: oplichting en valsheid in geschrifte. Gisteren meldde het FD dat voor 20 miljoen euro beslag bij hem is gelegd. Keizer kocht het bedrijf in crematieovens, De Facultatieve, dat hem zo rijk maakte, voor een fractie van wat het waard was. Onder toeziend oog van twee andere VVD’ers: oud-minister Loek Hermans en senator Anne-Wil Duthler, die er commissaris waren. Of zij ook door het OM worden onderzocht, is niet bekend. De VVD schortte bij het vertrek van Keizer vorig jaar het integriteitsonderzoek naar de kwestie helemaal op.

EVERYBODY LOVES MARK: Eén van de redenen dat Nederland had aangedrongen op een bezoek aan het Witte Huis, in plaats van een bilateraal gesprek op een internationale top, is dat de beelden ervan de wereld over gaan. Dat gebeurde zeker. De internationale aandacht richt zich vooral op het moment dat Rutte besloot Trump in de rede te vallen. The Guardian, Politico, BBC en The Washington Post besteedden aandacht aan de “Dutch bluntness”. Al hadden redacteuren van gerenommeerde Amerikaanse kranten geen idee wie er eigenlijk bij Trump op bezoek was. De Post plaatste zijn foto bij een artikel over Trumps gesprekken met kandidaat-rechters voor het Hooggerechtshof. The New York Times verwarde Rutte met de premier van, hoe cliché, Denemarken.

HALVE GERUSTSTELLING: In de nasleep van het Amerikaanse bezoek beloofde staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) gisteren dat als er douaniers uit de VS op Schiphol worden geplaatst - iets waar al jaren over wordt onderhandeld - zij daar alleen reizigers mogen screenen als ze ongewapend zijn en zich aan de Nederlandse (grond)wet houden. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat zulke douaniers Trumps zogenoemde muslim ban gaan helpen uitvoeren. Dat kan echter ook binnen de wet: als Amerikaanse ambassades geen visa meer verstrekken in landen op Trumps zwarte lijst, kunnen inwoners daarvan legitiem worden tegengehouden op Schiphol.

REFERENDEXIT: Het referendumdebat in de Eerste Kamer lijkt net lang genoeg uitgesteld om de angel eruit te halen. Tuurlijk, de voltallige oppositie minus de SGP ging gisteren los op minister Kajsa Ollongren en D66-senator Hans Engels. Maar nu de staatscommissie van Johan Remkes heeft geadviseerd tegen een raadgevend referendum en een volksraadpleging over de donorwet niet populair genoeg was, weerhoudt niets de senaat ervan om volgende week in te stemmen met de directe afschaffing van het referendum. Tegenstanders hebben hun laatste hoop gevestigd op een rechterlijk (tussen)oordeel, vandaag, in een zaak die is aangespannen door ‘Meer Democratie’ van ex-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer. Die vecht aan dat bij de afschaffing van het referendum de route van een referendum daarover wordt geblokkeerd.

MINDER DISCRIMINATIE: In de Tweede Kamer trekken D66, GroenLinks en PvdA, die vier jaar geleden de referendumwet maakten, nog wel samen op. Hun initiatiefwet om transgenders en intersekse personen beter te beschermen tegen discriminatie werd gisteren aangenomen met steun van alle partijen behalve PVV en SGP.

QUOTE VAN DE DAG:

“De vlag kan nog lang niet uit, maar waar die inmiddels een tijdje halfstok hing, kunnen we dat misschien veranderen.”

Groninger commissaris van de koning René Paas weet, in Trouw, niet meer wat hij met zijn vlag moet nu minister Wiebes heeft gezegd dat ook Groningers in aardbevingsgebied voor wie huisversterking niet noodzakelijk is, kunnen kiezen voor verbouwing - waar de NAM niet aan mee betaalt.