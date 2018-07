Keren de jihadisten nu echt terug?

Betekent het aanhoudingsbevel voor de drie vrouwen een kentering in het beleid van de Nederlandse overheid?

Het feit dat Nederland drie vrouwen in Noord-Syrië wil laten aanhouden om ze hier voor de rechter te brengen, is een kleine kentering in de opstelling van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Die wilde namelijk aanvankelijk helemaal niet meewerken aan zo’n aanhoudingsbevel. Zijn weigerachtige houding bleek toen het OM in februari met succes een beroep op de Rotterdamse rechter deed. De rechter werd gevraagd om een zogeheten ‘bevel tot gevangenneming’ voor één vrouw die vast zat in een Noord-Syrisch kamp. Dat kreeg het OM. Na een aanvankelijk afhoudende reactie in april van Grapperhaus op het Rotterdamse vonnis, lijkt het er drie maanden later op dat hij daar nu toch aan meewerkt.

Het aanhoudingsbevel voor de vrouw, mede gebaseerd op het rechterlijk vonnis, is inmiddels door de Nederlandse overheid overgebracht aan vertegenwoordigers van de Syrische Koerden die de kampen beheren. Nu blijkt dat voor meer vrouwen te gelden. Het gaat niet meer om één vrouw (moeder van een kind en zwanger, naam niet bekendgemaakt), maar inmiddels om drie. Advocaat André Seebregts vertelt dat hij de twee andere vrouwen bijstaat, ook moeders. Hij noemt het opvallend dat de twee vrouwen bij de eerste zijn gevoegd, zonder dat daar een rechterlijk bevel aan te pas hoefde te komen. „Het lijkt erop dat de Nederlandse overheid een klein beetje door de bocht is”, zegt hij.

Of dit een doorbraak is, moet nog blijken. Volgens Seebregts zitten in hetzelfde gebied in Noord-Syrië nog zeker drie Nederlandse vrouwen vast, twee moeders en een grootmoeder. Onduidelijk is wat er met hen gebeurt. Ook is nog onduidelijk wat de verschuiving in de praktijk betekent. Koerdische leiders ter plaatse die zeggen graag van de Nederlanders af te willen, melden dat ze nog geen aanhoudingsbevelen uit Nederland hebben ontvangen. Daardoor worden de vrouwen om wie het gaat, voorlopig nog niet naar de grens met Turkije gebracht.