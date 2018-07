‘Ik wil de favorieten in de eerste week zien’

Het is donderdag 28 juni, negen dagen voor de start van de 105de Tour de France, en directeur Christian Prudhomme is gefrustreerd. In een 55 minuten durend gesprek met NRC springt hij een paar keer uit zijn vel. Drie dagen later blijkt waarom.

Prudhomme heeft ingestemd met een interview op het hoofdkantoor van de Amaury Sport Organisation (ASO) in de Parijse voorstad Boulogne-Billancourt op voorwaarde dat hij niet meer dan twee vragen krijgt over Chris Froome, de man die sinds december vorig jaar aangeschoten wild is nadat duidelijk werd dat hij in de Ronde van Spanje een twee keer te hoge concentratie van astmamedicijn salbutamol had laten meten. Prudhomme roept sindsdien dat het belachelijk is dat wielerfederatie UCI geen duidelijkheid verschaft over het lot van de viervoudig Tourwinnaar.

Het juridisch steekspel gaat tussen de UCI en Froomes werkgever Sky. Maar formeel beschikt Prudhomme als organisator van de Tour over een artikel in de statuten waarin staat dat wielrenners en ploegen geweerd kunnen worden als het imago van de ASO in het geding komt. In 2008 gebruikte hij dat om Astana te weren, en een jaar later probeerde hij het tevergeefs met Tom Boonen na diens cocaïnegebruik. De zaken liggen in het geval van Froome complexer. Salbutamol is geen doping.

In de weken voor Le Grand Départ moeten interviews gaan over de grandeur van de Tour. Daarom praten we eerst wat over het parcours, achter Prudhomme te zien op een poster. Hij begint te vertellen over de strenge winter, dat delen van de route moesten worden hersteld na hevige vrieskou, sneeuw- en regenval.

Wat voor soort Tour wordt het?

„Ik droom van een Tour die tot vlak voor het einde onbeslist blijft, met show. We maken al tien jaar werk van de eerste week, dat is een obsessie geworden. We willen de favorieten dan al zien. Een aantal renners gaat de Tour verliezen in Roubaix [slot van de negende etappe, red.].”

Het begin is chaotisch. Voelt u concurrentie van de spectaculaire Giro?

„Zeker niet! De enige wielerkoers die meer is dan sport, is de Tour. Ik zeg dat niet als directeur, maar als fan.”

Maar u kent de kritiek op de ‘wandeletappes’?

„Dat komt door de geografie van Frankrijk dus daar kunnen we niets aan veranderen. In vijf jaar gaan we kriskras door het land, we willen alle Fransen tevreden stellen, en dat lukt: op onze slechtste dagen trekken we meer publiek dan elke andere wielerkoers in hun beste dagen.”

Waar verheugt u zich het meest op?

„Twee etappes: die naar Roubaix en die van 65 kilometer naar de Col de Portet. Het gaat ons om een variatie van ritten: twee keer sprinten en dan klimmen of een tijdrit.”

U doorkruist twee keer het hele land. Is dat niet vermoeiend, en gevaarlijk, voor de Tourkaravaan?

Prudhomme gaat op het puntje van zijn stoel zitten, zijn ogen spuwen vuur. „Het kan me niet schelen of dat gevaarlijk is! Jij bent journalist, je zorgt er bij je baas voor dat je een chauffeur hebt. Als journalist ben je niet meer dan getuige van de race.”

Waarom wordt u daar zo boos van?

„Journalisten klagen vaker over die verplaatsingen. Als je een journalist bent gaat het je om de wedstrijd en los je verder je eigen problemen op.”

Volgende vraag dan. De Tour is een groot circus. Zijn er grenzen aan de groei van uw evenement?

„We willen groter en groter worden. Maar dat moet wel kunnen, met zones voor de media op een berg. Dat betekent soms dat geen publiek op de top past of alleen diegenen die de moeite nemen omhoog te fietsen of te lopen. Echte fans, geen mensen die komen voor de cadeautjes van de reclamekaravaan. Zo geven we de berg terug aan de kampioenen.”

Uw baan lijkt me intensief. Hoe lang kunt u dit werk blijven doen?

„Ik ben altijd en overal Tourdirecteur. Als ik op een terras met mijn vrouw ga eten, denken mensen dat ik daar ben voor een etappe in de Tour. Ik sta steeds in de belangstelling. Dat is een eer, maar ook zwaar. Voorlopig heb ik de energie om dit te doen.”

Prudhomme vertelt dat zojuist bekend werd dat Tom Dumoulin zich als individu heeft aangemeld bij de MPCC, de organisatie die strijdt voor de geloofwaardigheid van de wielersport. Froome is geen lid.

Ik heb het idee dat u Dumoulin een mooie renner vindt.

„Klopt. Hij heeft een Franse naam, is erg elegant. Door hem droom ik van een strijd als tussen Bahamontes en Anquetil – de koning van de tijdrit versus de koning van de bergen.”

Zoals het ging in de Giro?

„De Tour is anders. Niemand neemt zoveel risico als in de Tour. Waar vechten renners voor plek zeven?”

Vanwege de financiële belangen?

„Dat klopt.”

In 2016 maakte ASO 45,9 miljoen euro winst. Veel geld in een sport die geen goed verdienmodel heeft.

„Ik weet niet of die bedragen kloppen, maar je moet ze in perspectief zien. Het budget van Paris Saint-Germain is net zo hoog als de hele wielersport. Het is maar wat je veel geld vindt.”

Misschien kan er wat meer van de winst naar de teams?

„Wat betekent dat per team? Twee miljoen per jaar extra? Daarvan gaat 1,5 miljoen euro naar de kopman. Bovendien bestaat de ASO dan niet meer. Want L’Équipe, die krant is ook eigendom van ASO, lijdt jaarlijks verlies [dat gecompenseerd moet worden met de Tour, red.].”

Het gesprek gaat daarna over Froome. Prudhomme vertelt talloze keren hoe „verschrikkelijk” hij het vindt dat er een week voor de start van de Tour nog geen duidelijkheid bestaat over de Brit. „Het had nooit mogen gebeuren”, zegt hij zonder inhoudelijk op de zaak in te gaan.

Drie dagen later, op zondag, maakt de Franse krant Le Monde bekend dat de ASO bij het arbitragehof van het Franse Olympisch Comité een procedure is gestart om te voorkomen dat Froome komend weekend van start gaat. Die zaak was de ASO drie weken eerder gestart. De Tourdirecteur pleit ervoor om voorlopige schorsingen op te leggen aan renners die een abnormale controle afleveren, zoals het geval met Froome en diens salbutamol.

Maandagochtend zegt de UCI echter dat ze het onderzoek naar Froome staken. Na maanden radiostilte wordt, door hevige druk van de ASO, ineens duidelijk dat de UCI geen dopingovertreding heeft geconstateerd. Froome kan geen straf worden opgelegd. „Het leek erop dat de UCI niet voor de Tour met een antwoord zou komen”, legde Prudhomme maandag op de radiozender France Info uit. „We zijn naar het arbitragehof gestapt om uitsluitsel te krijgen. Maar onze zaak is nu achterhaald.”