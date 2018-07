Halbe Zijlstra toch niet naar Wereldbank

Ex-minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft zich maandag teruggetrokken als kandidaat voor de functie van bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Dat bevestigt Zijlstra aan NRC na berichten in andere media. Hij heeft een baan in het bedrijfsleven aanvaard, zegt hij. „Het is voor 99,9 procent rond.” Hij wil niet zeggen bij welk bedrijf hij gaat werken, wel dat hij in Nederland blijft.

Vorige maand lekte Zijlstra’s sollicitatie bij de Wereldbank uit. Premier Mark Rutte zou zijn partijgenoot voor de prestigieuze baan naar voren hebben geschoven. De ministers die over de voordracht gaan – Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) en Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking (D66) – hadden echter bezwaren tegen Zijlstra. Niet omdat hij in februari was afgetreden na een leugen over zijn aanwezigheid in de datsja van Poetin, maar omdat hij de benodigde financiële expertise zou missen.

De commissie die de opvolger van Frank Heemskerk (oud-staatssecretaris van Economische Zaken, PvdA) bij de Wereldbank moet aanwijzen, achtte Zijlstra wel geschikt. Vorige week donderdag had de oud-bewindspersoon zijn eerste gesprek met de commissie, die bestaat uit ambtenaren van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën. Dat was een „bijzonder goed gesprek”, aldus Zijlstra. Toch besloot hij zich vier dagen later terug te trekken en een andere baan te aanvaarden.