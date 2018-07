Grottenjongens maken het redelijk goed en krijgen glasvezelinternet

De jongens die vastzitten in een ondergelopen grottenstelsel in Thailand krijgen glasvezelinternet zodat ze met huis kunnen bellen. De twaalf jonge voetballers en hun trainer kwamen vorige week vrijdag vast te zitten toen de ingang van de grot door zware regenval ontoegankelijk werd. Duikers van een speciale eenheid van de marine staan ze bij.

Nog altijd is onduidelijk hoe de jongens uit de grot gered kunnen worden. Het is nog altijd denkbaar dat ze weken of zelfs maanden zullen vastzitten, tot de regenperiode achter de rug is en het waterpeil in de grot is gezakt. Een mogelijk alternatief is dat ze de grot door het water verlaten, net zoals de marineduikers hen bereikt hebben. Probleem is dat de jongens niet kunnen zwemmen. De speciale eenheden van de marine leren ze momenteel omgaan met duikapparatuur, zoals duikmaskers. Vermoedelijk zijn ze nog niet onder water geweest, aldus AP.

Lees meer over de reddingspoging: Thaise grottenjongens moeten leren duiken – zwemmen kunnen ze niet

De marine-eenheid die de jongens helpt, heeft woensdagochtend twee nieuwe filmpjes vanuit de grot op Facebook gezet. Het voetbalteam maakt het naar eigen zeggen goed, aldus AP. Te zien is dat de jongens in isolatiedekens gewikkeld zijn en met de speciale eenheden praten. Ook zijn ze behandeld aan kleine verwondingen aan hun voeten en benen.

Dinsdag werd ook al een poging gedaan om een internetkabel naar de grottenjongens te leggen. Dat mislukte toen de apparatuur waterschade opliep.