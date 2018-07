Franse regering maant tot kalmte na rellen Nantes

De Franse minister van Justitie, Nicole Belloubet roept op tot kalmte nadat er in de nacht van dinsdag op woensdag rellen plaatsvonden in verschillende delen van de stad. “Ik roep op tot absolute rust zodat de rechtsstaat volledig kan worden gerespecteerd”, zei ze op de Franse radio. De ongeregeldheden ontstonden nadat de Franse politie een 22-jarige man had neergeschoten bij een controle.

Ook de burgemeester van Nantes, Johanna Rolland, maant tot kalmte en heeft haar condoleances overgebracht aan de familie.

Molotovcocktails en auto’s in brand

Volgens het Franse persbureau AFP gooiden demonstranten molotovcocktails en werd brand gesticht in een winkelcentrum. Ook werden auto’s in brand gestoken. De politie mobiliseerde tweehonderd agenten om de protesten in de drie wijken te beteugelen en reageerde met traangras. Rond 3 uur keerde de rust terug. Er zijn geen arrestaties verricht.

Eerder op de avond, rond 20.30 uur, wilde een 22-jarige man wegrijden bij een politiecontrole. Daarop opende een agent het vuur en werd de man in zijn halsslagader geraakt. Bij aankomst in het ziekenhuis overleed hij. Er is direct een onderzoek gestart om te zien of de politieman zijn wapen in deze situatie mocht gebruiken, aldus de officier van justitie van Nantes.