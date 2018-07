Drie doden bij ongeval op N203 Noord-Holland

Bij een ernstig ongeval op de N203 in Noord-Holland tussen Uitgeest en Castricum zijn woensdagavond drie doden gevallen. Twee andere passagiers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie van Kennemerland (Haarlem en omstreken).

Update ongeval N203: drie inzittenden van de auto zijn om het leven gekomen bij de aanrijding. Twee andere inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur wordt op het politiebureau verhoord. — POL_KENland (@POL_KENland) July 4, 2018

Volgens de plaatselijke omroep NH botsten een vrachtauto en personenauto frontaal op elkaar. De slachtoffers zaten allemaal in de personenauto.

Verhoor

De politie heeft de vrachtwagenchauffeur meegenomen voor verhoor. Een woordvoerder van de politie zegt dat de chauffeur ongedeerd is gebleven.

Op de plek van het ongeluk zijn ambulances, brandweerauto’s en een traumahelikopter aanwezig. De weg is in beide richtingen afgesloten. Over de identiteit van de slachtoffers heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Volgens NH zou het om twee vrouwen en een man gaan.